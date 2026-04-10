Jesús Barrio Caamaño, escritor: «Todavía hay gente a la que le cuesta aceptar la realidad del colectivo LGTBI»

«El bulevar de Sebastopol» es el libro que esta tarde (19.30 horas) presenta en la librería Semuret, acompañado por Sara de la Higuera.

Presenta en Semuret su último trabajo, «El bulevar de Sebastopol», ¿qué historia narra?

En un momento un poco regular de la vida de la protagonista, cae en sus manos un libro que, según lo va leyendo, descubre que habla de su hermano y cómo le rompió el corazón a dos chicos. Como él no quiere hablar del tema, porque considera que es algo del pasado, su hermana busca a los otros dos para descubrir toda la historia. Al mismo tiempo, el lector también leerá los recuerdos del propio escritor del libro. Así que la historia se explica desde tres puntos de vista diferentes: el de la lectora, el del autor del libro y el del tercer chico a quien también le ha roto el corazón, que es drag queen.

¿Por qué se decidió a escribir sus novelas con temática queer?

Me interesa mucho reivindicar la diversidad de la diversidad. Con mi anterior libro, «El club de los olvidados», me puse muy activista y reivindicativo. Quería hacer, en cierto sentido, un poco de pedagogía y que los adolescentes lo leyeran. Fue algo que logré y que me llena de orgullo. Les sorprendió mucho, por ejemplo, que fuera en el año 90 cuando dejó de considerarse la homosexualidad una enfermedad mental. O que el matrimonio igualitario sea legal en España desde hace solo 21 años y que en otros países del mundo no se permita.

Jesús Barrio Caamaño / Chema Bernal Jáñez

¿Ha dejado esta labor a un lado con este libro?

Aquí simplemente hablo de amores y desamores y de la diversidad, con personajes como la Susi, ese chico homosexual que trabaja como drag queen porque le gusta, pero no es transexual, no tiene conflicto, en ese sentido, con su personalidad. Es darle naturalidad a la diversidad de la diversidad. Porque a mí me parece genial que hay historias de amor entre un chico y una chica, pero también quiero que haya de otros tipos. A veces creo que hay que forzar un poco las cosas para que sigamos avanzando.

Educar a la sociedad

¿Todavía es necesaria esta pedagogía para la sociedad?

Absolutamente. Hay que presentar otro tipo de personas y otro tipo de relaciones, porque hay muchas más maneras de vivir la vida.

¿Estas novelas podrían ayudar a aquellos jóvenes que no se sienten integrados por su orientación sexual?

Me encantaría poderles ayudar con mis novelas. Porque es cierto que a veces el colectivo LGTBI, sobre todo los chicos, se asocian solo con el orgullo, las carrozas y la alegría. Y, como escritor y como persona del colectivo, me interesa hablar también del chico gay que va a comprar el pan y está disgustado porque ha roto con el novio. Porque no todo es estar bailando Madonna todo el día (risas). En definitiva, tratar estos personajes con absoluta naturalidad, porque todavía hay gente a la que le cuesta aceptar esta realidad y estamos en un momento muy polarizado de la sociedad, donde las cosas son blancas o negras, sin matices. Y la comunidad LGTBI está llena de esos matices.

Nuevas temáticas

¿Ha evolucionado también este tipo de novelas?

Antes, se centraban más en cómo el protagonista iba a hablarles de su condición a su familia y el temor que podía tener por si era agredido en la calle, por ejemplo. Y, aunque es necesario seguir hablando de ello, creo que en 2026 hay que contar no solo que eres LGTBI, sino de los problemas que también nosotros tenemos en la vida adulta. De eso es de lo que quiero hablar ahora en mi literatura.

Jesús Barrio Caamaño / Cedida

También se ha atrevido con el audiovisual, en el corto «Chicos».

Es una historia independiente, con la misma temática, una especie de comedia romántica que se puede ver en YouTube, que narra el encuentro de dos chicos en un piso que, en principio, no tienen nada que ver, pero acaban teniendo una conversación muy sincera. Y la tienen porque no tienen teléfono móvil, así que pueden mirarse a los aojos para hablar. En cierto sentido, fui muy osado, porque me marqué un Woody Allen, ya que dirigí, escribí y actué. Me gustó mucho la experiencia y tengo pendiente hacer un segundo cortometraje, pero es complicado llevar adelante un proyecto de estas características.

¿Se diferencia mucho el lenguaje literario del audiovisual para contar este tipo de historias?

Con un libro te puedes detener más en los detalles, mientras que el cine tiene una parte más técnica que no me atrae tanto, yo soy más bohemio. Es cierto que es un lenguaje un poco más complicado, pero fue todo un aprendizaje. Lo que sí hay que hacer cuando relees tus libros o revisas tu cortometraje es mirarlo desde el cariño, siendo comprensivo, porque, si no, reescribirías el libro entero y reharías el cortometraje también.