El hidrógeno verde se llevará anualmente 270.000 metros cúbicos de agua de los acuíferos de Zamora

La federación de plataformas ciudadanas de oposición a grandes proyectos energéticos de la provincia "Zamora en pie" ha denunciado el contrasentido que supone que las tres plantas de hidrógeno verde autorizadas ambientalmente esta semana vayan a consumir unos 270.000 metros cúbicos de agua al año de los acuíferos de la provincia mientras el Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 establece limitaciones en el uso de esa agua.

«¿Agua para la población de Zamora o para el norte de Europa?», se ha preguntado Zamora en pie, en alusión al destino que puede tener el hidrógeno verde que se produzca aquí.

El agua que utilizarán esas tres plantas supone «un incremento significativo de la presión sobre una masa de agua ya sometida a problemas de contaminación por nitratos», han denunciado. Además, ese uso «intensivo» contrasta con el Plan Hidrológico del Duero, que fija como objetivo prioritario alcanzar el buen estado de las masas de agua y obliga a evitar su deterioro, controlar las extracciones y reducir las presiones sobre los acuíferos.

La planificación hidrológica recoge medidas específicas para limitar captaciones y revertir la contaminación difusa, especialmente en zonas sensibles como el entorno de las Lagunas de Villafáfila, lo que "pone en duda la compatibilidad de estos proyectos con la normativa vigente".

Por otro lado, colectivos sociales y vecinales advierten de que no se ha evaluado de forma adecuada el impacto acumulativo de varias instalaciones sobre un mismo acuífero, una cuestión clave que podría comprometer aún más su estado y que constituye una de las principales líneas de oposición al proyecto.