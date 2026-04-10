Los Graduados Sociales denuncian que la Orden de Cotización de 2026 obliga a rehacer nóminas y cuotas ya tramitadas

“Entendemos que ha habido que regular las cotizaciones de 2026, pero se ha hecho tarde, en malas fechas y con efectos retroactivos, y eso nos ha generado muchísimo trabajo y problemas evitables", señala Isaac Santiago Macías Fontanillo, decano del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora.

La Orden PJC/297/2026 del 30 de marzo ha causado "una profunda preocupación por la situación generada tras su reciente publicación", exponen desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora. "No es normal que una norma tan importante salga cuando el año ya está empezado y con meses ya cerrados. Estamos hablando de que la norma entró en vigor el 1 de abril tras publicarse el 31 de marzo en el BOE, con efectos desde el 1 de enero", añade Macías.

Se trata de "una práctica reiterada" que provoca que haya que "revisar nóminas ya calculadas, corregir seguros sociales ya presentados, hacer liquidaciones complementarias y explicar a empresas y trabajadores porque ahora hay que cambiar cosas en sus nóminas de meses anteriores", detallan.

Los Graduados Sociales denuncian que la orden de cotización de 2026, publicada tarde y con efecto retroactivo, obliga a rehacer nóminas y cuotas ya tramitadas Los Graduados Sociales denuncian que la orden de cotización de 2026, publicada tarde y con efecto retroactivo, obliga a rehacer nóminas y cuotas ya tramitadas

"Primero se retrasa el SMI, luego la Orden de Cotización, y al final, desde 2022, todo llega tarde". Esa tardanza genera más trabajo para asesorías, graduados sociales, empresas, funcionarios de la Seguridad Social y trabajadores.

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Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora piden que la norma del SMI y la Orden de Cotización se publiquen en diciembre de cada año: "Si esto no se pudiera hacer, al menos pedimos que no haya retroactividad, es decir, si una norma se publica en marzo, que empiece a aplicarse desde el mes siguiente, no desde enero", añade Macías.