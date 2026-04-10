Expertos analizan en la FRAH la vertiente jurídica de la Unión Europea

La Fundación Rei Afonso Henriques acoge esta semana el Congreso Internacional Hispanoluso de expertos en la Unión Europea organizado por la Universidad de Valladolid.

La cita, coordinada y dirigida por Begoña Vidal Fernández, contó con la bienvenida en la sesión de apertura del secretario general de la FRAH, José Luis González Prada.

El responsable de la entidad anfitriona dio la bienvenida a los asistentes, quienes debaten hasta hoy acerca de asuntos como la armonización en el espacio europeo, las medidas y las pruebas en el proceso civil, el proyecto de revisión de la ley portuguesa en materia de decomiso de activos a la luz de la Directiva 2024/1260 o la armonización europea de la situación procesal del investigado a la espera de juicio.

Congreso en la FRAH sobre la Unión Europea / Cedida

También se abordan otros aspectos como la armonización de las condiciones materiales de las prisiones en la UE, la cooperación en el Espacio Europeo de Justicia, el Reglamento 2024/3011 sobre remisión de causas en materia penal o el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno.

Todo, con la presencia de distintos expertos en la materia, que analizarán, como cierre, la arquitectura de un sistema jurídico-judicial en la UE para combatir la criminalidad grave y organizada.

La clausura del congreso, que lleva por título “Europa reacciona: más armonización y más cooperación en el espacio europeo de justicia”, tendrá lugar este mediodía.