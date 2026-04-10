La Diputación de Zamora anuncia una nueva ayuda para revisar normas urbanísticas

La Diputación de Zamora ha aprobado este viernes en pleno las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la elaboración de planeamiento urbanístico municipal en localidades de menos de 5.000 habitantes correspondiente al ejercicio 2026, una medida que salió adelante con 20 votos a favor y 3 abstenciones tras incorporar previamente una enmienda técnica al expediente.

Durante el debate, los grupos de la oposición coincidieron en valorar positivamente la convocatoria, pero criticaron la cuantía destinada por la institución provincial, que asciende a 95.000 euros ampliables, en su caso, para incorporar a más municipios beneficiarios.

La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, advirtió de que la partida resulta “claramente insuficiente” para responder a las necesidades reales de la provincia por lo que reclamó una apuesta más ambiciosa para que los ayuntamientos puedan disponer de herramientas de ordenación urbanística propias. Además, subrayó que numerosos municipios carecen de planeamiento suficiente para regular fenómenos como la implantación de plantas de biogás, macrogranjas o instalaciones de energías renovables.

"La mayor parte de los ayuntamientos no tienen armas suficientes para decidir sobre su urbanismo, o bien porque no tienen plan o bien porque depende también de otras instancias", expuso Rivera.

Según los datos del Sistema de Información Urbanística de Castilla y León (SiuCyL) de marzo de este año, en la provincia de Zamora hay 3 municipios (Zamora, Benavente y Toro) con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); 60 municipios sin ningún tipo de plan de urbanismo; 94 solamente con Delimitación de Suelo Urbano (DSU); 22 con Normas Subsidiarias Municipales (NS) que en algunos casos se están transformando en Normas Territoriales (NUT), y 70 con Normas Urbanísticas Municipales propias (NUM).

De 249 municipios solamente 73 han aprobado normas de regulación del urbanismo en su ámbito, 94 han delimitado el suelo urbano, 22 se rigen por normas subsidiarias de ámbito territorial y, lo que es más importante, aún hay 60 municipios, una cuarta parte, sin planeamiento urbanístico.

Datos que para la representante de IU suponen que los ayuntamientos "no puedan decidir", pero "el ser pequeños no resta derechos", añadió.

En la misma línea, Sandra Veleda, representante del Grupo Socialista anunció su apoyo a la convocatoria, pero lamentó que el alcance económico de la ayuda apenas permita beneficiar como máximo a cuatro ayuntamientos.

"El tiempo que se tarda en hacer unas normas urbanísticas es muy largo y además es muy caro, por tanto, sí nos parece que se debiera estudiar la posibilidad de aumentar la cuantía y de aumentar el acceso para que más municipios puedan tener acceso a esta subvención", apreció Veleda.

Por su parte, la diputada popular, Natalia Ucero, defendió la dotación presupuestaria prevista y recordó que la convocatoria ya fue reforzada el pasado año con el incremento de la ayuda por beneficiario y la posibilidad de ampliar de dos a cuatro los municipios subvencionados.

En este sentido, las bases aprobadas hoy mantienen las mejoras introducidas en 2025 con el objetivo de facilitar el acceso de los ayuntamientos a estas ayudas y flexibilizar los plazos de ejecución.

“Queremos acercar y dar facilidades a todos los municipios que quieran contar con sus propias normas urbanísticas”, afirmó.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, cerró el debate asegurando que la cuantía presupuestada responde a la demanda real existente y recordó que actualmente solo tres municipios de más de 500 habitantes, obligados por ley a disponer de normas urbanísticas, carecen aún de ellas en la provincia.

"Cuando hacemos el presupuesto de esta institución, trabajamos con realidades. Y la realidad es que, en ciertas partidas, no podemos poner dinero que no vamos a gastar", pronunció.

El dirigente anunció además que el equipo de gobierno incluirá en los próximos presupuestos una nueva línea de ayudas destinada a revisar y actualizar las normas urbanísticas de los municipios.