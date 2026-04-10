Diez datos curiosos que no sabías sobre Mario Vaquerizo, que muy pronto visitará Zamora
Su segundo apellido es "Caro", nació en Sevilla, ha sido el mánager de Elsa Pataky y es licenciado en Periodismo
Conoce cuándo y para qué estará en Zamora
Mario Vaquerizo es mucho más que el marido de Alaska. Icono inclasificable de la cultura pop española, este artista polifacético ha convertido su personalidad y estética en una marca propia. ¿Sabías que tiene previsto un viaje a Zamora? Lo hará el próximo 14 de abril en el marco de los Premios Talento.
Original, sin complejos y mánager de muchos famosos, te contamos diez curiosidades sobre Mario Vaquerizo que quizá te sorprendan:
- Su segundo apellido es Caro
- Aunque a menudo se le asocia con Madrid, donde creció y desarrolló su carrera, nació en Sevilla
- Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid
- Ha sido el mánager de Elsa Pataky, Dover y Leonor Watling
- Su cardado extremo con laca le salvó de una caída actuando como casco protector
- Considera la piel pálida como un símbolo de estatus, por eso jamás se pone al sol
- Trabajó de muy joven como secretario bilingüe
- Antes de ser marido de Alaska, era su fan número 1.
- Es sumamente perfeccionista y disciplinado con sus rutinas.
- Bebe cervezas como si fuera agua
¿Por qué visitará Zamora? Premios Talento
Vaquerizo llegará a Zamora el próximo martes, 14 de abril, en el marco de la séptima gala de los Premios Talento Emprende Zamora 2026, promovido por la Diputación Provincial de Zamora y en el que participarán empresarios de referencia provincial. La gala estará conducida por los periodistas zamoranos Carmen Ferreras y Óscar González, que presentarán y moderarán diferentes mesas redondas integradas por profesionales destacados de la provincia, donde se compartirán sus experiencias y aprendizajes clave como ejemplos de emprendimiento.
En este contexto tendrá lugar la aparición de Mario Vaquerizo, artista polifacético que ha destacado como cantante y mánager, y quien deleitará al público asistente con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad, la energía y la creatividad, reinventándose en cada etapa y convirtiéndose en una inspiración para esta cita.
Durante el desarrollo de la gala, se premiarán los mejores proyectos presentados, en los que se valorarán criterios como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías y la creación de empleo y su impacto en la provincia, entre otros.
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