Descubre cómo afecta las guerras del petróleo y la crisis energética en Zamora

El científico Antonio Turiel regresa a Zamora para explicar a todos los interesados cómo cambiará nuestras vidas tras las guerras por el petróleo y la crisis energética. La charla, que se celebrará el próximo lunes (19.30 horas) en el Teatro Principal, se inscribe en una gira por ciudades españolas iniciada por una treintena de expertos para informar sobre la “urgencia” de comprender y actuar ante las crisis energética, climática y económica actuales.

Cartel de la charla en Zamora. / Cedida

“La situación provocada por la guerra en Irán, que se suma a acontecimientos anteriores relacionados con el uso de los recursos energéticos, está provocando que la sociedad se pregunte qué está ocurriendo realmente con la energía, por qué hay guerras por los recursos o por qué suben los precios del petróleo”, apuntan desde la organización.

Mensaje para todo el país

Estas y otras cuestiones de enorme relevancia para la vida cotidiana de los ciudadanos han convocado a una treintena de científicos y activistas españoles para acudir a todas las salas posibles del país y hacer llegar un mensaje unánime a la sociedad.

Zamora. Conferencia de Antonio Turiel / Ana Burrieza / LZA

En Zamora, será el científico y divulgador Antonio Turiel, doctor en Física Teórica e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC de Barcelona. Él será el responsable de explicar cómo se ha llegado a la situación actual y por qué esta “ya no es una crisis puntual, sino el inicio de un cambio de sistema”.

Bajo el título de "Las guerras por el petróleo y las transiciones fallidas" se abordará la pregunta fundamental de “por qué se debe actuar ya ante la crisis energética, climática y económica que nos afecta y cuáles son las claves que pueden ayudar a entender la situación actual, así como las posibles propuestas para enfrentarlas”, adelantan desde la organización.

Una sociedad en cambio

Para este grupo de científicos, a los que cada día se van sumando más, la estabilidad que sostenía a nuestra sociedad está empezando a fallar: "Hemos vivido con una energía abundante y recursos que parecían infinitos, pero esa base ya no existe y estamos entrando en una nueva realidad, por lo que el futuro será diferente", advierten.

Zamora. Conferencia de Antonio Turiel / Ana Burrieza / LZA

La campaña se presenta ante los ciudadanos con carteles que aluden a lo “no normal” de la situación actual, animando a la gente a que se informe aprovechando esta convocatoria que tendrá lugar simultáneamente en varias ciudades de todo el país a lo largo de toda la semana próxima.

En Zamora se celebrará el lunes 13 de abril, a las 19.30 horas, organizada por Ecologistas Zamora, contando con el Teatro Principal.

La entrada es libre hasta completar el aforo.