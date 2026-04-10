Un concurso en Alemania premia a los ganadores con un viaje a Zamora: "Es una ciudad súper linda"

"Es muy chula la ciudad. Nos parece súper linda. Es extraño que no sea más famosa que otras ciudades hispanas", comenta la alemana Luisa Zips en su primera jornada en Zamora. Procedente de Würzburg disfrutará estos días junto a Sebastian de una estancia que les llevará a conocer tanto la capital zamorana como distintos enclaves de la provincia.

El concurso forma parte de una iniciativa del Ayuntamiento de Zamora para reforzar la llegada de turistas internacionales. "Hemos desarrollado con dos empresas en Alemania estrategias para llegar a la gente, al cliente final, a las empresas, tourperadores y también a agencias de viajes", detalla el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, . Acciones que han consistido en una importante campaña de medios y distintos concursos, así como la elaboración de un calendario de adviento en el que los usuarios debían responder preguntas diarias sobre Zamora para optar a distintos premios, entre ellos un viaje a la ciudad.

Sebastian y Luisa, ganadores del concurso de un viaje a Zamora, junto al concejal de Turismo. / Alba Prieto

Premio gordo que ganaron Luisa y Sebastian. Primera vez en Zamora que, por el momento, está siendo muy positiva. "La ciudad no tiene nada que envidiar a otros destinos más conocidos de España", por lo que ambos aunque lamentan su poca visibilidad internacional.

Sensasión en la que coincide Strieder, quien valora que Zamora es todavía un destino poco presente para el turista alemán, salvo en círculos muy concretos vinculados al Camino de Santiago o al arte románico. "Yo, personalmente, las primeras imágenes de Zamora que he visto cuando era un chaval, fue en los libros sobre el románico que tenían mis padres porque preparaban un viaje a Zamora", revela el edil.

Perspectiva que se quiere cambiar con estas acciones. "El mercado alemán muestra una creciente tendencia a buscar destinos alternativos a las grandes ciudades tradicionales como Madrid, Barcelona o Valencia", comenta.

En este contexto, iniciativas como esta campaña buscan posicionar a Zamora dentro de los nuevos circuitos turísticos para captar a un mayor número de visitantes. "La gente cada vez más busca salirse de los destinos más clásicos y masivos", confirma Luisa.

Sebastian y Luisa, ganadores del concurso de un viaje a Zamora, junto al concejal de Turismo. / Alba Prieto

Interés que ofrece una gran oportunidad para Zamora. "Se puede lograr el éxito si se hace un poco más conocida porque la gente está dispuesta e interesada en conocer nuevos destinos", valora el concejal.

Los ganadores permanecerán en la ciudad hasta el lunes. Durante su estancia, realizarán un programa completo de visitas que incluye el patrimonio monumental de Zamora capital y excursiones a la provincia. Entre los destinos previstos figura una visita a Toro y a los Arribes del Duero, uno de los espacios naturales más emblemáticos del territorio zamorano.