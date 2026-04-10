Comienza la venta de entradas para CyL Games Show, el "parque temático" de videojuegos, realidad virtual y KPop en Zamora

El evento de videojuegos CyL Games Show llegará a Zamora los días 6 y 7 de junio, "con una propuesta más ambiciosa, inmersiva y participativa", describen desde la organización.

Durante dos jornadas, Ifeza se transformará en un parque temático del mundo de los videojuegos, "donde el público no solo observa, sino que vive la experiencia en primera persona".

Los asistentes podrán descubrir las últimas novedades del sector, participar en competiciones, disfrutar de zonas de realidad virtual, recorrer espacios retro con máquinas recreativas, conocer nuevos talentos en la zona indie y hasta disfrutar de un espectáculo KPop.

Las entradas para esta edición estarán disponibles a partir de este fin de semana a través de la web oficial del evento.