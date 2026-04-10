El barítono Luis Santana, el mejor embajador de Zamora en Costa Rica: "Tienen ustedes que conocer mi ciudad"

"Yo soy de Zamora, una ciudad maravillosa que tienen que ir a conocer porque tenemos 23 iglesias románicas, un río Duero precioso y una Semana Santa que deben descubrir todos". Con estas palabras, el barítono zamorano Luis Santana se convierte -una vez más- en el mejor embajador de Zamora, en esta ocasión, ante los costarricenses. El artista se ha subido al Teatro Nacional de Costa Rica y ha aprovechado la ocasión para "vender" su tierra ante cientos de espectadores que aplaudieron el entusiasmo del barítono ante las bondades de Zamora.

Este es el momento que él mismo ha publicado en sus redes sociales:

El Teatro Nacional de Costa Rica, inaugurado el 21 de octubre de 1897 en San José, es una joya arquitectónica de estilo ecléctico y el principal centro de artes escénicas del país. Construido con fondos del auge cafetalero, es Monumento Nacional y Símbolo del Patrimonio Histórico Arquitectónico, destacando por sus lujosos interiores y esculturas europeas.

Ainoa Arteta, Japón y el papa Francisco

La última gran actuación de Santana en casa tuvo lugar el pasado Viernes Santo en el marco de la procesión de La Soledad, cuando el barítono y la cantante lírica Ainhoa Arteta interpretaron dos Ave María ante la Virgen desde el Merlú de la Plaza Mayor, abarrotada de gente.

Sin embargo, los periplos del barítono zamorano por el mundo también dejan huella allá donde va. Sin ir más lejos, hace unos meses encandiló Japón, donde actuó por primera vez en el Festival de la Guitarra, donde realizó cuatro actuaciones en ciudades cercanas a Tokio. En ellas interpretó, acompañado a la guitarra, canciones japonesas y españolas.

Recepción papal

El barítono Luis Santana le cantó al papa Francisco en dos ocasiones. La primera fue en una eucaristía de su residencia en Santa Marta a petición de Paloma Gómez Borrego. Le cantó, entre otras piezas, un Ave María y “Alfonsina y el mar”, un tema que el propio papa le sugirió.

La segunda ocasión correspondió a una recepción semanal. El barítono Luis Santana junto varios integrantes del coro sacro Jerónimo Aguado y la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid asistió a la recepción semanal que ofrecía Francisco en diciembre de 2022.

En el encuentro el colectivo entonó una obra del compositor toresano David Rivas, en concreto un fragmento de “Benedictus”, gesto que el papa les agradeció.