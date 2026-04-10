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Pleno ordinario

Aplausos y un botijo para celebrar la disolución del Consorcio de Bomberos

La Diputación Provincial dota con más de medio millón de euros al órgano para garantizar su funcionamiento hasta que se haga efectiva su absorción

Un instante de la sesión del pleno ordinario de la Diputación de Zamora de este pasado viernes.

Un instante de la sesión del pleno ordinario de la Diputación de Zamora de este pasado viernes. / Alba Prieto / LZA

Leticia Galende

"Cuando definitivamente el Consorcio de Extinción de Incendios pase a la Diputación de Zamora, si se me permite y no va contra el reglamento, hasta le vamos a aplaudir o le traemos un botijo. Es el compromiso". Con estas palabras la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, culminó el debate iniciado a raíz del punto en el que se valoraba transferir 584.100 euros al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil al no haberse cumplido en plazo su disolución prevista para finales de 2025.

Punto al que se dio luz verde durante el pleno ordinario con 21 votos a favor y 3 abstenciones de los diputados de IU. Rivera justificó la abstención de su grupo, ya que aunque valoran positivamente los avances hacia la "profesionalización del servicio", consideran que el proceso no se ha gestionado con la "suficiente agilidad". Además, reclamó que se elimine "el baile de transferencias entre consorcios e instituciones" y seguir mejorando las condiciones laborales.

Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Veleda, criticó la "falta de previsión constante" del Equipo de Gobierno.

Comentarios a los que dio contestación el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, negando la improvisación y reprochando a Rivera su gestión como concejal de Personal en el Ayuntamiento de Zamora. "Usted tiene un gallinero montado tremendamente importante. Tiene a los bomberos, a la policía y a todo el personal en contra. No venga aquí a dar lecciones de moral. Aquí, con un esfuerzo de diálogo, nos hemos sentado y hemos llegado a acuerdos", pronunció el dirigente.

Palabras a las que Rivera respondió. "Aquí es culpa de los sindicatos y no del presidente, en el caso del ayuntamiento es al revés", comentó.

En otro de los puntos del pleno, la corporación aprobó una rectificación de errores en el expediente de subvenciones nominativas para obras extraordinarias en municipios, después de detectarse la omisión de diez ayuntamientos en el listado aprobado en la sesión plenaria anterior. Punto en el que siguió la discusión y salió a colación el famoso botijo.

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"Nos vamos a abstener porque rectifiquen usted de sus errores, que no lo hacen todo bien. Lo de los bomberos, sí, y cuando esté hecho hasta le vamos a aplaudir o le traemos un botijo", señaló Rivera en alusión a que Faúndez le obsequió a ella con uno durante un pleno el pasado verano.

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