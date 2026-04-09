Villaralbo acoge el I Encuentro Provincial de Sevillanas

La localidad de Villaralbo será la sede del primer Encuentro Provincial de Sevillanas de Zamora. Cita que surge a raíz de la gran afición que existe con la celebración de distintos caminos flamencos en estos meses de la primavera.

Jornada que busca así "reivindicar la cultura de las sevillanas y el folclore flamenco", comentó el responsable del área de Educación, Cultura y Deportes de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte.

Concentración provincial que se celebrará el sábado 11 de abril y en la que colabora también la Fundación Caja Rural de Zamora. "El objetivo es unificar todas estas actividades que habitualmente se venían celebrando en diferentes pueblos de la provincia, con el ánimo de pasar un día divertido con todas estas asociaciones que a lo largo de todo el año celebraban encuentros y actividades", declaró Laura Huertos, técnico de Comunicación de Caja Rural.

Presentación del I Encuentro Provincial de Sevillanas. / Alba Prieto / LZA

Por su parte, el alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo Peláez, se mostró encantado de que su localidad fuera sede elegida para inaugurar este encuentro. "Son fiestas que se vienen desarrollando en todos los municipios, pero creo que Villaralbo tiene un marco incomparable para este tipo de eventos, ya que el camino por el que se va a desarrollar es en el entorno del río Duero, un entorno precioso, sobre todo este año con las grandes avenidas de agua", apreció el regidor.

Programa de la jornada

La coordinadora del evento, Canto Marbán, responsable de Synergias Marketing y Eventos, desarrolló el programa de la cita que comenzará a las 10.30 horas con la concentración de caballistas en el colegio Nuestra Señora de la Paz. A las 11.00 horas, se iniciará la recepción de los grupos en el Salón Cultural. Una vez que estén todos, empezará el paseo por las Islas con parada en La Cuba para degustar rebujito. A las 14.30 horas, tendrá lugar la comida de hermandad y a partir de las 17.00 horas, se sucederán las actuaciones de los grupos de la provincia. En total serán once grupos que deleitarán con su arte al público. Tras ellos, será el turno de Salamenco y Los Lunares. El fin de fiesta estará a cargo de Dj Fausto.

"Hemos comprobado y podemos decir que en Zamora hay miles de personas vinculadas a las sevillanas y este encuentro que celebramos el sábado promete ser un punto de partida", pronunció Marbán.

Presentación del I Encuentro Provincial de Sevillanas. / Alba Prieto / LZA

Por el momento, está prevista la participación de medio millar de personas a un encuentro que nace con el deseo de repetirse. "Esperamos que esta cita haya llegado para quedarse y que se consolide", expresó.

Deseo que el diputado de Cultura compartió. "Ya hay muchos ayuntamientos que nos han pedido ser la sede de la segunda edición. De momento, estamos convencidos de que va a ser un éxito, tal y como constata la enorme cantidad de personas que ya se han apuntado", indicó López de la Parte.