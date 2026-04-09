Las rotondas de Zamora dividen a los conductores: estas son las que más incomodan

Las obras de humanización de travesías de Zamora concluyeron a finales de 2025 y, aunque todavía quedan algunos asuntos pendientes por resolver, los zamoranos ya circulan con normalidad por las nuevas vías, cuyos cambios principales han sido la adaptación de cruces en glorietas, la ampliación de las aceras y la creación de nuevos carriles para bicicletas.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha querido tantear las opiniones de los zamoranos sobre las nuevas rotondas preguntándoles directamente en la red social Facebook, y estas son las respuestas más destacadas que se extraen del apartado de comentarios, con más de 180 interacciones por parte de los seguidores de nuestra página.

Una de las rotondas más señaladas es la de avenida Requejo con calle Argentina. En general, "todas las de la avenida de Requejo", señala un usuario. Lo mismo con la instalada en la calle de la Hiniesta con avenida de Galicia. "La de San Lázaro. Hay mucho tráfico y la han dejado tan diminuta que todos los camiones o remolques quedan atascados. Prefiero la regularización semáforica", apunta otro zamorano.

Una mujer ha explicado que el problema "es la cantidad de rotondas que hay en pocos metros. En algunas, los autobuses y los vehículos más grandes casi no pueden girar". También se critica que estén "mal centradas" y el exceso de semáforos: "Si ya hay una rotonda que regula el tráfico, no los entiendo. Tendrían que estar en ámbar la mayoría, con un pulsador para los peatones", exclama un usuario de esta red social.

Sin embargo, en el apartado de comentarios también ha habido espacio para la reflexión. Muchos han criticado la forma de circular de algunos conductores, que no respetan las normas. "Las rotondas son buenas si sabemos conducir, lo que pasa es que hay mucha gente que deberia dejar el coche en casa. Para mí no sobra ninguna", ha escrito un zamorano.

Y, cómo no, también ha habido comentarios humorísticos o irónicos. "¿Pero hay rotondas en Zamora? No me había dado cuenta, escribe un usuario. "Están todas perfectas, solo falta que hagan una rotonda en el ruedo de la plaza de toros de Zamora", comenta otro.