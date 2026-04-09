Club La Opinión-El Correo de Zamora
El público zamorano arropa a la Unidad de Música de la Academia del Aire en el Teatro Ramos Carrión, que repite cita solidaria
Marchas militares, óperas y hasta una obra original de David Rivas completaron el repertorio que presentó la Unidad de Música de la Academia Básica Militar del Aire y el Espacio de León en el Teatro Ramos Carrión
La Unidad de Música de la Academia Básica Militar del Aire y el Espacio volvió a llenar el Teatro Ramos Carrión en una cita ya consolidada en la agenda cultural de la ciudad y sin olvidar su carácter solidario. En esta ocasión, el dinero recaudado gracias a esta iniciativa del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA iba destinado a la obra de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora, que hacen una gran labor en la residencia de la ciudad con las personas mayores.
El concierto no defraudó e incluso sorprendió con alguna de sus piezas, colaborando con la banda leonesa por primera vez miembros del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano. Fue poco el tiempo que tuvieron para ensayar juntos —apenas unas horas antes del comienzo de la función— pero el resultado fue muy aplaudido por el público. Junto con los alumnos zamoranos, la banda interpretó clásicos de la zarzuela y algún fragmento de ópera con una soprano solista.
En la primera parte del concierto no faltó la tradicional música militar, que incluyó alguna marcha y hasta una obra original del toresano David Rivas, músico habitual en el repertorio que prepara esta agrupación cada vez que visita el Teatro Ramos Carrión, arropada siempre por el público zamorano.
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