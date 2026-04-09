Maratón de donación de sangre en la Diputación de Zamora: "Las reservas están muy bajas"

Ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Esos son los principales requisitos para poder donar sangre. Un gesto sencillo que salva vidas, pero que cada vez cuesta más realizar por lo que campañas como la que esta mañana se lleva a cabo en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zamora son fundamentales.

"Son gestos solidarios que contribuyen a mantener los bancos de sangre en los centros hospitalarios, tan necesarios para esas circunstancias del día a día: operaciones donde se necesitan transfusiones y también cuando surge algún tipo de accidente", apreció el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, momentos antes de que colaborase donando sangre.

Colecta que ayuda a dar visibilidad a la importante necesidad de tener cubiertas las reservas. "En Castilla y León se necesitan en una jornada normal más de 460 bolsas diarias", destacó la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, Isabel Cabrera.

Campaña de donación de sangre en la Diputación de Zamora. / Alba Prieto / LZA

En estos momentos, prácticamente todos los grupos están en naranja, lo que significa "que hay, pero no tenemos reservas", precisó. No obstante hay dos grupos de sangre: A positivo y A negativo, que están en rojo, por lo que Cabrera urgió a las personas con este tipo de sangre a acudir hasta la institución, ubicada en la Plaza de Viriato de Zamora.

Llamamiento urgente tras una Semana Santa que siempre es sinónimo "de bajón" de reservas que se une a la dificultad de captar donantes más jóvenes. "Las personas que más donan tienen más de 50 años. Necesitamos un relevo generacional porque esa gente va a llegar un momento dentro que ya no va a poder donar", alertó la presidenta de la Hermandad de Donantes.

Campaña de donación de sangre en la Diputación de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Donaciones de sangre imprescindibles que ahora se pueden hacer de manera más frecuente. "Los hombres pueden donar seis veces al año y las mujeres, cuatro veces al año", explicó durante la jornada de donación de sangre que se prolongará durante toda la mañana en la sede de la Diputación Provincial en la capital.

"Nos tenemos que volcar y necesitamos también que la donación se acerque a los pueblos, es una de las metas que tiene la Hermandad, intentar fomentar las colectas rurales y sobre todo llegar a los jóvenes", concluyó Cabrera.