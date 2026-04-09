La ley prohíbe reubicar a los gatos comunitarios sin justificación: la colonia del Banco de España, en peligro

“En cuanto falta alguno, me pongo a temblar”. Jesús Vega no necesita grandes discursos para explicar lo que siente por los gatos del antiguo Banco de España.Le basta esa frase. Dicha casi sin adornos, y con la voz cortada, resume años de cuidados, noches alimentándolos y una vigilancia diaria que, más que costumbre, se ha convertido ya en una forma de vivir.

La colonia del Banco de España, en peligro / Cedida

Cada noche, Jesús acude hasta la parte trasera del recinto para alimentar a la colonia felina. Lo hace incluso ahora, cuando caminar se le ha vuelto mucho más difícil y espera una prótesis de cadera. “No falto ni un día”, asegura. A veces tiene que ayudarse de una escalera, otras de cuerdas para descolgar la comida. No siempre puede entrar, no siempre puede comprobar cómo están todos, no siempre puede hacer el seguimiento que le gustaría. Pero sigue yendo. Porque siente que, si él no está, ellos se quedan todavía más solos.

La preocupación se ha reactivado con el inminente traslado de la Policía Local al antiguo Banco de España. En una reciente rueda de prensa, Francisco Guarido, alcalde del Ayuntamiento de Zamora, y Pablo Novo, concejal de Obras, explicaron que el proceso avanza según lo previsto y que únicamente falta parte del mobiliario: “Antes del verano es una realidad”, señalaron. Y precisamente ese horizonte temporal es el que ha hecho saltar de nuevo las alarmas ante el temor de que los gatos sean retirados del lugar.

Jesús habla de ello con la desconfianza de quien cree haber visto ya demasiadas cosas. En sus redes sociales dejó escrito que reza por ellos, que los cuida cada día y que cada ausencia le hace pensar “que están haciendo lo de siempre, la política de los hechos consumados”. La expresión brota de sus labios al hablar del miedo a que "un día los gatos ya no estén, a que se los lleven y, cuando todo esté hecho, ya no haya vuelta atrás".

Ese temor no nace solo del vínculo emocional. También del conocimiento que tiene sobre la ley. La normativa estatal de bienestar animal prohíbe, con carácter general, la reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios, salvo en supuestos muy concretos: que su permanencia sea incompatible con su integridad y calidad de vida, que afecte a la biodiversidad o a fauna protegida, o que suponga un riesgo para la salud o la seguridad de las personas. Además, cualquier retirada debe hacerse bajo supervisión veterinaria y con informe preceptivo del órgano competente de la comunidad autónoma.

Jesús lo tiene claro. No cree que el caso del Banco de España encaje en ninguno de esos supuestos: “No molestan a nadie”, sostiene. Y lo dice pensando en ese espacio trasero, apartado, donde los animales llevan años refugiándose sin interferir, según él, con el uso ordinario del edificio. Más aún, está convencido de que el lugar podría acondicionarse para que la convivencia fuera todavía mejor. Habla de refugios, de un arenero, de una zona limpia y controlada. Lo imagina casi como una pequeña lección de ciudad: “Eso realmente diría mucho de nuestro Ayuntamiento”, dice defendiendo la idea de una Zamora “modelo de gestión felina y convivencia humana”.

Su relato mezcla la indignación y la ternura. Recuerda, por ejemplo, a dos gatos del propio Banco de España que terminaron en su casa después de ser rescatados heridos. Habla también de desapariciones que no sabe explicar del todo, de hembras preñadas a las que no puede capturar para esterilizar, de gatos que un día dejan de aparecer y convierten la espera de la noche siguiente en una mezcla de esperanza y miedo. Hay un momento en el que su voz se resiente especialmente. Es cuando recuerda a una gatita que apareció muy delgada y a la que terminó encontrando muerta después de entrar al recinto de noche, sorteando cardos, agujeros y dolor: “Creo que es la primera vez que un gatito me ha mirado a los ojos y me ha dicho que se moría”, relata.

Porque, además del posible traslado, Jesús denuncia que el estado actual del lugar dificulta mucho cualquier gestión razonable de la colonia. El acceso al recinto es complicado, la vegetación ha crecido en exceso y, según explica, eso impide hacer bien labores básicas como colocar jaulas trampa, revisar refugios o capturar a los animales para aplicar el método CER, con captura, esterilización y retorno. Él mismo se ha ofrecido a facilitar parte de ese trabajo, incluso a construir refugios adecuados, pero asegura que no se le permite intervenir como sería necesario.

En esa sensación de impotencia coincide con asociaciones animalistas de la ciudad. Desde Patitaz, Mónica explica que trataron de ponerse en contacto con el Ayuntamiento al conocer las intenciones sobre la colonia, pero que no han recibido respuesta. Tampoco habla ya de rumores. Lo hace con la inquietud de quien teme que la decisión esté tomada. A su juicio, trasladar a los gatos supondría romper el único vínculo de referencia estable que tienen con el ser humano: “Pierden la conexión con el alimentador, que es su punto de referencia”, resume.

La ley, además, considera infracción grave la retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones distintas a las permitidas. Por eso, se insiste en que el procedimiento no puede reducirse a mover a los animales de un sitio a otro sin más. Detrás hay una regulación concreta, una obligación de justificar la medida y una responsabilidad pública sobre su bienestar.

Pero, pese a ello, Jesús no habla desde la confianza, sino desde el desgaste. Lleva años costeando de su bolsillo pienso, comida húmeda, medicación y cuidados. Calcula que gasta varios cientos de euros al mes y que dedica buena parte de sus noches a preparar alimento y atender animales. A todo eso se suma ahora el cansancio físico y la convicción de que, si llega el momento de pelear jurídicamente, él no podrá hacerlo: “No puedo contra el Ayuntamiento”, admite.

Sin embargo, sigue yendo. Sigue mirando si falta alguno. Sigue bajando comida como puede. Sigue imaginando que aquellos jardines podrían ser un espacio de convivencia en vez de un problema. Sigue defendiendo que esos gatos no sobran, que simplemente están allí, que también forman parte de la ciudad. Quizá por eso, al hablar de ellos, no lo hace como quien habla de una colonia cualquiera, sino de una pequeña comunidad a la que ha entregado tiempo, dinero y una parte importante de sí mismo.

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Mientras el antiguo Banco de España se prepara para abrir una nueva etapa como sede policial, la incertidumbre de estos animales y de su alimentador sigue creciendo al mismo ritmo. Porque Jesús no teme solo que los trasladen. Teme algo más simple y más profundo: "Llegar una noche, mirar hacia dentro y descubrir que ya no queda ninguno", sentencia.