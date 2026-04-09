Huevos de Pascua con premio repartidos por Zamora

Esta tarde habrá que estar muy atento por dónde se pisa en la ciudad, porque los lugares más emblemáticos van a esconder originales huevos de Pascua que esconden diferentes recompensas.

Desde CyL Games Show se invita a toda la ciudadanía a participar en una acción muy especial que arranca esta en Zamora “y que transformará la ciudad en un auténtico juego”, prometen.

A partir de las cuatro de la tarde, las calles de Zamora se convierten en el escenario de una búsqueda de huevos de Pascua repartidos por algunos rincones singulares. “No será solo un paseo: será una experiencia en la que los participantes tendrán que explorar, fijarse en los detalles y dejarse sorprender”, señala la organización

Premios para los cazadores

Cada huevo escondido guarda premios en su interior, desde descuentos exclusivos hasta entradas gratuitas para el evento de videojuegos. “Una oportunidad única para quienes se atrevan a buscarlos… y a encontrarlos”, animan.

Huevo de Pascua. / Cedida

La aventura no termina en la calle. CyL Games Show también propone un reto digital con la búsqueda de un huevo virtual a través de la web oficial www.cylgamesshow.com, ampliando la experiencia para que cualquiera pueda participar desde cualquier lugar.

Cita en junio

Esta iniciativa es solo un adelanto del espíritu del evento que llegará a Zamora los días 6 y 7 de junio, “con una propuesta más ambiciosa, inmersiva y participativa”, describen.

Durante dos jornadas, el recinto se transformará en un parque temático del mundo de los videojuegos, “un gran espacio de juego donde el público no solo observa, sino que vive la experiencia en primera persona”, prometen.

Los asistentes podrán descubrir las últimas novedades del sector, participar en competiciones, disfrutar de zonas de realidad virtual, recorrer espacios retro con máquinas recreativas, conocer nuevos talentos en la zona indie, disfrutar de un espectáculo KPop, competir en versiones digitales y físicas de carreras de obstáculos con un hinchable de más de ochenta metros, asistir a espectáculos en directo, además de compartir la experiencia con creadores de contenido e influencers.

Entradas a la venta este fin de semana

Las entradas para esta edición estarán disponibles a partir de este fin de semana a través de la web oficial del evento.

El evento está organizado por Asivi CyL e impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.

Cuenta además con el patrocinio de Caja Rural de Zamora, Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Concejalía de Juventud de Zamora, Tecozam, Gamez Studio e Ifeza.