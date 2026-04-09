Expertos debatirán sobre el final de la vida en Zamora con conferencias y el análisis de la ley de eutanasia

"Decidir hasta el final" es el título de las jornadas que se llevarán a cabo entre el 30 de abril y el 20 de mayo en el Museo Etnográfico de Zamora, a las 18.00 horas y que debatirán distintos aspectos en torno al final de la vida, organizadas gracias a la colaboración del Centro de Día Requejo y el Ayuntamiento de Zamora.

El 30 de abril a las 18.00 horas presentan las jornadas los doctores Alejandro Cuadrado y Francisco Luis Centeno, y a continuación Christian Villavicencio disertará sobre la planificación de voluntades anticipadas.

El 7 de mayo, Silvia Librada Flores impartirá la conferencia "Cada persona, en cada momento, en cada necesidad".

El 14 de mayo intervendrá Enrique Arrieta Antón, para hablar sobre "La ley de eutanasia: qué es, qué no es y para quién es".

Finalmente el 20 de mayo Daniel Ramos habla del "abordaje del deseo de adelantar la muerte". Clausura la concejala Auxi Fernández.