Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alto el fuego - Guerra en Oriente: última horaSer alérgico en ZamoraAeronave estrellada en PortoEvento "La Zamora que funciona"Misión Artemis II, en directo
instagramlinkedin

Salud

Expertos debatirán sobre el final de la vida en Zamora con conferencias y el análisis de la ley de eutanasia

El Museo Etnográfico acoge los talleres en varias sesiones entre el 30 de abril y el 20 de mayo

Primera jornada del ciclo &quot;Conversaciones al final de la vida&quot;, con Francisco Luis Centeno.

Primera jornada del ciclo "Conversaciones al final de la vida", con Francisco Luis Centeno. / Alba Prieto / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

"Decidir hasta el final" es el título de las jornadas que se llevarán a cabo entre el 30 de abril y el 20 de mayo en el Museo Etnográfico de Zamora, a las 18.00 horas y que debatirán distintos aspectos en torno al final de la vida, organizadas gracias a la colaboración del Centro de Día Requejo y el Ayuntamiento de Zamora.

El 30 de abril a las 18.00 horas presentan las jornadas los doctores Alejandro Cuadrado y Francisco Luis Centeno, y a continuación Christian Villavicencio disertará sobre la planificación de voluntades anticipadas.

El 7 de mayo, Silvia Librada Flores impartirá la conferencia "Cada persona, en cada momento, en cada necesidad".

El 14 de mayo intervendrá Enrique Arrieta Antón, para hablar sobre "La ley de eutanasia: qué es, qué no es y para quién es".

Noticias relacionadas y más

Finalmente el 20 de mayo Daniel Ramos habla del "abordaje del deseo de adelantar la muerte". Clausura la concejala Auxi Fernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 66 piscinas olímpicas: la cantidad anual de agua que usarán las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela
  2. Todas las romerías de los pueblos de la provincia de Zamora en este 2026: consulta aquí todas las fechas
  3. Un autobús se sale de la vía en la A-52 en Mombuey
  4. Van a su casa en una localidad próxima a Benavente y amenazan con desguazarle el coche: han sido condenados
  5. Luz verde a dos nuevas plantas de biogás ubicadas en Coreses y San Cebrián de Castro
  6. El fuego revela restos de la aeronave siniestrada en 2022 en Porto
  7. Un menor orina al lado de una patrulla de la Policía en Benavente y luego los insulta
  8. Molinos altos como la Sagrada Familia': La denuncia contra un gran parque eólico en un pueblo de Zamora

La colonia del Banco de España, en peligro

La ley prohíbe reubicar a los gatos comunitarios sin justificación: la colonia del Banco de España, en peligro

El público zamorano arropa a la Unidad de Música de la Academia del Aire en el Teatro Ramos Carrión, que repite cita solidaria

El público zamorano arropa a la Unidad de Música de la Academia del Aire en el Teatro Ramos Carrión, que repite cita solidaria

Expertos debatirán sobre el final de la vida en Zamora con conferencias y el análisis de la ley de eutanasia

Expertos debatirán sobre el final de la vida en Zamora con conferencias y el análisis de la ley de eutanasia

CC.OO. denuncia mala gestión de personal en el Banco de Sangre de Zamora

CC.OO. denuncia mala gestión de personal en el Banco de Sangre de Zamora

El director general de Turismo, en Zamora: "El BIC para la Vía de la Plata, en breve".

La Diputación de Zamora creará zonas de defensa contra incendios en 181 municipios y 433 pedanías

Miriam Díaz Aroca: "Sostenerte en esta bendita profesión es todo un privilegio"

Miriam Díaz Aroca: "Sostenerte en esta bendita profesión es todo un privilegio"
Tracking Pixel Contents