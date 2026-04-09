El director general de Turismo, en Zamora: "El BIC para la Vía de la Plata, en breve".

La declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Vía de la Plata estará "en breve", según confirmó en Zamora el director general de Turismo, Ángel González, quien no quiso ser más preciso ya que el asunto está en manos de su colega de Patrimonio, Juan Carlos Prieto.

González, pregonero de la Semana Santa en Bercianos de Aliste este año, abrió en la Uned de Zamora el curso sobre el Camino Mozárabe entre la provincia y Orense. El también comisario de los Caminos de Santiago se centró en la iconografía del Apóstol a lo largo de la historia, ausente desde el descubrimiento del sepulcro hasta el siglo XI, hasta la que aparece a partir de esa fecha: peregrino, apóstol y , Santiago Apóstol y Santiago guerrero ("matamoros").

Destacó la importancia de Zamora en los caminos de Santiago, con la Vía de la Plata, el Camino a Mozárabe, Sanabrés, y el que entra en Portugal, que forman parte de una red de 16 itinerarios en Castilla y León, además del Francés.

La reflexión y el apoyo a estos caminos "me parece fundamental. Siempre partiendo de una premisa, los caminos a Santiago son caminos de espiritualidad. Si pierde esta condición, perderá una gran parte de su esencia", señaló el director general de Turismo.

Ángel González señaló la importancia de la implicación de todos, tanto administraciones de distinto nivel como entidades privadas y los propios usuarios en el mantenimiento del buen estado de la red, tanto en los albergues como en la señalización, un aspecto que está subvencionando en estos momentos la Junta de Castilla y León en el caso de la Ruta de la Plata, una vez desarrollado el Plan director del Camino Francés y creado el de los caminos históricos.

El director general de Turismo indicó que está ultimando el estudio sobre el impacto de la Semana Santa de 2026 en Zamora y el resto de la comunidad. Un balance que se presume exitoso, si bien hay que tener en cuenta que este año la climatología estable ha sido mucho más favorable que la del pasado año, con mayores inclemencias, con lo cual no se va a poder hacer una comparación con magnitudes equivalentes.