La Diputación de Zamora creará zonas de defensa contra incendios en 181 municipios y 433 pedanías

Tres millones de euros y doce meses por delante para llevar a cabo el servicio de limpieza y actuaciones de desbroce sobre el interfaz urbano-forestal en los núcleos urbanos de la provincia de Zamora. Este es el acuerdo firmado por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez Blázquez.

El objetivo de este encargo de la Diputación a Somacyl es que se realicen esos trabajos de perimetración para proteger a las poblaciones de incendios. El programa contempla actuaciones en 181 municipios y 433 pedanías de la provincia con intervenciones directas en una franja de hasta 100 metros alrededor de los núcleos urbanos, con el objetivo de proteger a la población, las viviendas y las infraestructuras municipales en estas zonas de máximo riesgo de incendios.

La ejecución del programa correrá a cargo de Somacyl, que desplegará un equipo técnico especializado integrado, al menos, por un ingeniero de montes, un ingeniero técnico forestal, tres encargados de obra, así como operarios y maquinistas forestales en función de las necesidades de los trabajos. Además, se contará con un importante despliegue de maquinaria forestal, entre la que destacan robots desbrozadores, tractores y retroexcavadoras para realizar tareas de desbroce; multitaladora, autocargadores y cizallas para la gestión de arbolado; astilladoras, camiones y contenedores para el tratamiento de restos; y buldóceres y tractores con implementos específicos para realizar cortafuegos.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez Blázquez, firman el encargo para la prestación del "Servicio de limpieza y actuaciones de desbroce sobre el interfaz urbano-forestal en los núcleos urbanos de la provincia de Zamora". / L.G. / LZA

"Somacyl tiene una serie de recursos personales, material y maquinaria que va a poner a disposición de estas actuaciones en la provincia de Zamora", ha apreciado Jiménez.

En concreto, se desarrollarán actuaciones forestales como desbroces y podas para eliminar vegetación fina y media; clareos y resalveos para reducir la densidad del arbolado; desramado, tronzado y retirada de material vegetal, eliminación de restos mediante triturado, astillado o retirada controlada; y apertura y mantenimiento de cortafuegos y fajas auxiliares.

Las actuaciones se planificarán conforme a un sistema de prioridades. En primer lugar, se priorizará a los municipios con mayor riesgo, incluidos en el plan Infocal. Les seguirán aquellos con elevada exposición forestal y, por último, el resto del territorio provincial zamorano. El fin de este modelo es "actuar de forma ordenada, comenzando por las zonas más sensibles", han precisado desde ambas instituciones.

Labor de Somacyl en coordinación con la institución provincial que supone una iniciativa pionera. "Zamora es la primera provincia en la que vamos a desarrollar este tipo de actuaciones en Castillla y León", ha reseñado el director de Somacyl. "Hemos sido una Diputación pionera, que hemos hecho un plan de choque importante. Plan que ha requerido tiempo para prepararlo, trabajo y recursos económicos, hoy lo tenemos todo", ha manifestado Faúndez.

Estructura de trabajo que "viene para quedarse" y que se centrará en la limpieza de los perímetros de poblaciones y la limpieza de masas forestales en la provincia. "Vamos a intentar hacer antes del verano todo lo oportuno, pero, a partir de hoy, vamos a estar durante prácticamente un año trabajando hasta finalizar estos trabajos que son fundamentales para los pueblos de la provincia", ha subrayado el presidente.

Seis meses de trabajo de campo y once trabajadores

"Cuando vamos a desbrozar tenemos que saber qué es lo que tenemos que desbrozar, ese es el trabajo previo", ha indicado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Labor que se ha desarrollado durante seis meses con un amplio trabajo de campo para el que se ha contratado a un total de once trabajadores.

Los equipos han recorrido los municipios de la provincia que habían solicitado este tipo de actuaciones, realizando inspecciones técnicas sobre el terreno para identificar y valorar los caminos de seguridad y protección necesarios. Como resultado de ese trabajo, la Diputación remitió el pasado 26 de febrero a los ayuntamientos un documento técnico con toda la información recopilada y las propuestas de actuación correspondientes.

Eficacia constatada de los armarios contraincendios

La Diputación de Zamora distribuyó el pasado verano 507 armarios de intervención rápida contraincendios a municipios de alto riesgo. Reparto histórico y sin precedentes con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias en los núcleos urbanos rurales que ha demostrado su eficacia. "Gracias a esos armarios se han apagado incendios, sobre todo en viviendas", explicó el presidente de la institución, Javier Faúndez.

Entrega del segundo lote de armarios de intervención rápida contra incendios a municipios de alto riesgos. Presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez. Recinto ferial IFEZA. Zamora. / Emma V. Díaz / LZA

Elementos que han ayudado a reducir los daños en determinados sucesos, por lo que se recomienda a los alcaldes a mantenerlos en puntos estratégicos con la puerta abierta permanentemente para facilitar una intervención vecinal rápida y segura ante cualquier conato de incendio.

Cuatro nuevos centros de trabajo en la provincia

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha anunciado que se van a descentralizar los trabajadores del Parque de Maquinaría creando cuatro nuevos centros de trabajo en Aliste, Sanabria, Tábara y Sayago que realizarán las funciones de maquinistas de las cuatro desbrozadoras.

"Cuatro trabajadores que tendrán su centro de trabajo en San Vitero, Sanabria, Tábara y Sayago, con lo cual a las ocho de la mañana tendrán que fichar en su centro de trabajo y a las tres tendrán que fichar en su centro de trabajo", ha detallado el dirigente. De este modo, "se van a multiplicar las horas de trabajo, puesto que no va a haber desplazamiento desde los parques de Zamora hasta las zonas de actuación. Su puesto de trabajo va a estar allí y van a ser más efectivos", ha matizado Faúndez.

Además, la institución ha contratado a once nuevos trabajadores y ha habilitado un total de nueve cuadrillas para realizar distintas actuaciones previas. Cuadrillas que también estarán a disposición del área de Medio Ambiente para limpiar perímetros de poblaciones donde se estime oportuno.

Medidas que se incluye en el programa prioritario de la institución para mejorar la seguridad en el medio rural zamorano, reduciendo el riesgo de incendios.