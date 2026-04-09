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Más de sesenta talleres y once representaciones: "Cultivando miradas" regresa a Zamora con espectáculos de calidad

El proeycto de Baychimo Teatro cumple una década educando artísticamente a los niños y niñas de la ciudad

Presentación de la décima edición de &quot;Cultivando miradas&quot;

Presentación de la décima edición de "Cultivando miradas" / Alba Prieto

B. Blanco García

B. Blanco García

Este año se cumplen diez ediciones del proyecto cultural “Cultivando miradas”, puesto en marcha por Baychimo Teatro, con el objetivo de educar en las artes escénicas a los más pequeños.

“Al principio, había que explicar muy bien a todos los colegios de qué trataba el proyecto, pero ahora son ellos los que se ponen en contacto con nosotros para participar”, reconoce Paloma Leal, de Baychimo, quien recuerda que, en la primera edición, pasaron 400 escolares de siete centros educativos “y este año serán 1.400 niños y niñas de todos los colegios públicos de Zamora, menos dos, es decir, en trece centros”, compara.

Apoyo institucional

Además, desde que hace cuatro años el proyecto “Cultivando miradas” contó también con el respaldo de la Diputación Provincial de Zamora, además del Ayuntamiento y el Museo Etnográfico de Castilla y León, que lo apoyaron desde el principio, esta original propuesta educativa también se traslada a los pueblos de la provincia, que van rotando en cada edición.

Además de los talleres para los alumnos de Primaria, se pondrán en escena obras en Villalpando, Fuentesaúco y Camarzana.

Con los ojos preparados

“Esta iniciativa nación para que se pudieran ver espectáculos de calidad con ojos preparados”, explica Leal. De ahí que se desarrolle en una primera parte, donde se realizan talleres con los alumnos para explicarles diferentes recursos teatrales y los contenidos que van a disfrutar después en la segunda parte, donde se recrea la obra en sí con compañías profesionales del panorama nacional.

En esta edición se realizarán más de sesenta talleres didácticos y se escenificarán once representaciones teatrales.

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Los cursos ya han comenzado esta semana y “Cultivando miradas” se prolongará hasta el próximo 30 de abril.

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