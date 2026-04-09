El Conservatorio de Música de Zamora: el eterno proyecto que sube su presupuesto hasta casi 16 millones

La del nuevo Conservatorio de Música de Zamora parece uno de esos proyectos eternos, porque el solar en el que se ubica, en los antiguos jardines de la Universidad Laboral, se encuentran en obras desde hace nada menos que 18 años. Inicialmente, iba a ser un centro de congresos, tal y como se determinó cuando la Junta de Castilla y León dio el pistoletazo oficial a las obras en agosto de 2008, con Juan Vicente Herrera como presidente autonómico. La crisis económica afectó a la empresa constructora y el proyecto estuvo paralizado durante años a partir de 2009, con el "agujero" para los cimientos del nuevo edificio hecho.

Atendiendo a nuevas necesidades, el Gobierno autonómico decidió cambiar el uso del edificio de nueva construcción y de la remodelación prevista en el antiguo teatro de la Universidad Laboral y se decidió destinarlo a sede del Conservatorio de Música de Zamora.

Las obras para ese nuevo uso arrancaron a mediados de 2022 con un plazo de ejecución de 36 meses, por lo que debería haber concluido su ejecución en junio del año pasado. Sin embargo, diversas circunstancias han retrasado el proyecto y paralizado las obras un tiempo hasta que este mismo jueves se ha dado un impulso que puede ser el definitivo al proyecto. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un modificado que incrementa en 1,4 millones de euros el coste de las obras y las eleva a casi 16 millones de euros para acometer mejoras técnicas y adaptaciones a la nueva normativa.

La Consejería de Educación ha informado este jueves de esa modificación del contrato de obras que eleva su presupuesto en una cuantía exacta de 1.408.941 euros, hasta elevar la inversión prevista a 15.927.416 euros.

El objetivo es que cuente con todos los requisitos y espacios exigidos para esta modalidad de enseñanzas. La modificación se debe a que a finales del pasado año, la dirección facultativa de la obra solicitó redactar un proyecto modificado debido a los cambios surgidos durante la ejecución, ya que las condiciones reales del antiguo Teatro de la Universidad Laboral, un edificio de casi 70 años, no coincidían con los datos utilizados para el proyecto inicial.

Obras en el Conservatorio de Música de Zamora / Cedida

Al comenzar las obras y realizar las demoliciones, se descubrieron aspectos técnicos no previstos, como una estructura anterior con defectos, lo que obliga a ajustar el alcance de la rehabilitación. Además, se requiere actualizar el proyecto para incorporar nuevas normas técnicas aprobadas después de redactarlo y para adaptarlo a las tecnologías y criterios más recientes establecidos por la Administración.

Por ello, la Consejería de Educación ha presentado este jueves mañana en el Consejo de Gobierno la modificación de ese contrato.

Así será el nuevo edificio

El edificio de nueva planta estará conectado físicamente con el Auditorio de forma que este pueda funcionar ocasionalmente de manera independiente al resto del centro. De este modo, será de dos plantas sobre rasante y dos bajo rasante. Además, la Consejería de Educación ha optado por una tipología de edificio compacto con cubiertas de zinc a dos aguas.

El futuro conservatorio contará con tres líneas de Grado Elemental y una de Grado Profesional, aumentando su capacidad hasta los 420 puestos escolares divididos en los siguientes espacios: en la zona docente, se situarán 42 aulas -7 de formación general, 2 de música de cámara, 28 de enseñanza instrumental, 1 de contrabajo, 1 de percusión, 1 de orquesta, 1 de coro y 1 de informática-,12 cabinas, sala de usos múltiples, biblioteca y 4 aseos; y el auditorio y escenario con 4 camerinos, 4 almacenes, zona técnica, 6 aseos y cuarto de limpieza.

La zona de administración contará con despachos, conserjería, sala de profesores, de orientación, archivo, cafetería, aseos, otras dependencias y la zona servicios comunes con almacenes, uno de ellos para instrumentos, un archivo, cuartos de limpieza, de telecomunicaciones o de contadores. En las plantas bajo rasante se ubicarán la mayoría de los servicios comunes.