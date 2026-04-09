Laboral
CC.OO. denuncia mala gestión de personal en el Banco de Sangre de Zamora
Turnos doblados y reclutamiento de personal de descanso en Semana Santa
Comisiones Obreras ha denunciado públicamente la situación sufrida por el personal del Banco de Sangre del Hospital Virgen de la Concha durante la pasada Semana Santa, debido a que no se sustituyeron las bajas y permisos, a lo que se sumó una incidencia sobrevenida y sobrecarga de trabajo por la presencia en la ciudad y provincia de más población de la habitual.
El sindicato denuncia que se ha obligado a dos trabajadoras a doblar turno "trabajando hasta 17 horas seguidas bajo la amenaza de ser sancionadas por abandono del servicio". Además, se ha llamado a profesionales mientras disfrutaban de sus descansos para cubrir turnos y encadenado hasta 13 días de trabajo seguidos.
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