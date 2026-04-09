Buzones de apertura automatiada para recibir paquetes: este es el uso que le dan los zamoranos

Los buzones de apertura automatizada implantados por la empresa pública Correos en Zamora, denominados Citypaq y destinados especialmente a la recepción y el envío de paquetes del comercio electrónico, han incrementado su uso cerca del 6,5% en el último año en la ciudad.

Correos acaba de ofrecer el balance del año 2025 del uso de esa red de buzones, que indica que el pasado año se tramitaron en Zamora a través de ese sistema la recepción y el envío de un total de 8.063 paquetes, una cifra que supone ese aumento del 6,5% respecto al año 2024.

En concreto, esos terminales automatizados se utilizaron para la entrega de 7.046 paquetes, así como para realizar mediante el depósito en esos buzones un total de 1.017 envíos.

En la actualidad, los buzones de Citypaq están presentes tanto la oficina principal de Correos de la calle Santa Clara de Zamora, donde hay cinco taquillas de ese tipo; como en el campus Viriato, donde también se han habilitado taquillas en la biblioteca Claudio Rodríguez, en la Escuela de Magisterio y en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, y en un kiosco de la calle san Blas, Sabores, ubicado cerca del centro comercial Valderaduey, en Peña Trevinca.

Correos pretende que esos puntos Citypaq estén disponibles en un amplio horario de uso. Se trata de buzones que sirven de complemento a los servicios que ofrecen las oficinas durante su horario de atención al público, ya que permiten a la ciudadanía recibir y enviar paquetes de sus compras en horarios ampliados.

Correos ha destacado que esa opción se está popularizando entre los clientes del comercio online, ya que ofrece como principal ventaja que el destinatario escoja cuándo le viene mejor ir a recoger o a realizar su envío, adaptándose a sus circunstancias a la hora de recibir o devolver una compra.

La entrega de los productos adquiridos en las tiendas de comercio electrónico a través de este sistema favorece la llegada efectiva a los destinatarios, objetivo de todas las empresas que venden a distancia. A esto hay que añadir que un solo punto de recepción y envío reduce los desplazamientos de los vehículos de reparto y, consecuentemente, sus emisiones, según ha destacado la compañía postal pública.

Los destinatarios de los pedidos disponen de cinco días para recoger sus paquetes en el buzón. Si expira ese plazo, se le comunica al destinatario que su paquete estará disponible durante quince días en la oficina de Correos respectiva.