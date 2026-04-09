Un autobús urbano colisiona con un turismo en la plaza Alemania

Un autobús del servicio urbano ha sufrido este mediodía un accidente tras colisionar con un turismo en la plaza Alemania, en un suceso que ha tenido lugar en torno a las 13:15 horas.

Por causas que aún se están investigando, el autobús impactó contra un automóvil en plena vía urbana, provocando daños materiales y alterando momentáneamente la circulación en este punto de la ciudad. El vehículo de transporte público pertenecía a la línea 4, que circula de la calle San Blas hasta la Avenida Galicia se ha visto afectada y está sufriendo retrasos debido a este incidente.

La imagen del accidente refleja la magnitud del impacto, con el autobús detenido en la calzada. El suceso ha generado una notable expectación entre los viandantes y vecinos de la zona, que se han acercado al lugar tras escuchar el ruido de la colisión, que por suerte no ha tenido mayor inconveniente que los daños superficiales que ha recibido el vehículo municipal. Ningún pasajero, conductor o viandante ha salido herido ni se ha necesitado la participación de los dispositivos de emergencia, todo ha quedado en un susto, una cuestión menor.

Cabe recalcar, que tras las últimas quejas de los vecinos por el estado de la circulación en las rotondas de la ciudad, vuelve a suceder un accidente que avivará de nuevo el debate sobre como regular la circulación en estas zonas de la ciudad que han mostrado no ser los puntos más seguros para la conducción.