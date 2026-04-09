Alerta de la AEMET por tormentas y el desplome de las temperaturas en Zamora.

El tiempo está alterado desde el final de la Semana Santa en Zamora. El Domingo de Resurrección fue un día casi veraniego y el martes no dejó de llover en todo el día. Un cambio que pilló desprevenidos a quienes guardaron la ropa de invierno y desempolvaron el vestuario de primavera y verano.

Un cambio causado por la entrada de un frente en el oeste peninsular que obligó a activar el aviso amarillo a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Zamora se activó el "peligro bajo" por tormentas, que estuvieron acompañadas por rachas muy fuertes de viento en algunos puntos de la provincia.

Previsión de la AEMET en Zamora. / AEMET

La previsión de la AEMET para mañana, 10 de abril, sigue siendo la de una jornada propia del verano, con temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 9 grados y apenas un 10 por ciento de probabilidad de precipitaciones en las horas centrales del día. Pero estas condiciones durarán poco, ya que el fin de semana se espera la llegada de un nuevo frente.

La AEMET pronostica que el sábado 11 de abril la temperatura máxima bajará hasta los 19 grados, con probabilidades de precipitaciones del 65 por ciento hasta las 12.00 horas y del 80 hasta el final del día. El domingo, en cambio, no se prevén lluvias, pero las temperaturas seguirán bajando: 15 grados de máxima y 3 grados de mínima. En resumen, a sacar de nuevo los paraguas y el abrigo.

Nota informativa de la AEMET

La AEMET ha emitido hoy una nota informativa avisando del cambio del tiempo debido a un frente atlántico. Así como en la jornada de hoy se ha producido la entrada de una masa cálida sahariana que ha producido un ascenso acusado de las temperaturas, el sábado entrará un frente frío por Galacia abarcando todo el territorio, llegando a alcanzar el área mediterránea durante el domingo 12.

Las consecuencias de esta entrada de una masa de aire de origen marítimo polar, como explica la AEMET en la nota, serán un acusado descenso térmico, "situándose en valores anómalamente bajos", y también de la cota de nieve, con probables nevadas en áreas de montaña y zonas aledaás de los tercios norte y noreste peninsulares.

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Sin embargo, parece que la situación volverá a cambiar a partir del 13 de abril, cuando es probable que aumente la estabilidad debido a la penetración de una masa atlántica más templada, que propiciará un ascenso térmico hasta recuperar valores propios de la época. Y, según parece, la provincia de Zamora se librará de las precipitaciones que caerán de forma dispersa por el territorio.