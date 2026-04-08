Zamora reivindica un futuro de la mano del talento joven

El evento "La Zamora que funciona" regresa con una tercera edición con el objetivo de que los asistentes salgan con la idea de que esta provincia es una tierra de oportunidades reales para los jóvenes.

El lema de este año es "Emprendiendo juntos en futuro zamorano, conectando talento, inspirando sueños" y la cita es hoy, en el Teatro Elvira Fernández, a partir de las 10.30 horas.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA organiza esta jornada, con el respaldo de la Diputación Provincial y la Universidad de Salamanca, junto a empresas como Freigel, Quesos El Pastor y Caja Rural, con la colaboración de Veolia.

Sin emigrar a las grandes ciudades

Acercar a los jóvenes la realidad laboral de la provincia y desmontar la idea de que el éxito profesional pasa necesariamente por emigrar a grandes ciudades es uno de los principales objetivos de esta cita, que arrancará con la bienvenida de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. A continuación, tendrá lugar la apertura institucional, de la que se encargará Matilde Olarte, en representación de la Universidad de Salamanca, y Leticia García, quien aportará la visión del gobierno autonómico sobre empleo y desarrollo económico, dentro de su faceta de consejera de Industria y Empleo.

El protagonismo empresarial llegará de la mano de compañías firmemente implantadas en la provincia como Freigel, Veolia, Quesos El Pastor y Caja Rural de Zamora. Sus representantes expondrán su compromiso con Zamora, su crecimiento y las oportunidades laborales que ofrecen a los jóvenes que deciden quedarse.

Mesa redonda de expertos

De todo ello también se hablará en la mesa redonda, centrada en el presente y futuro empresarial de Zamora. Moderada por la periodista Verónica de Castro, reunirá a José Alfonso Herrero, Jesús García del Valle, Marco Rodríguez, Narciso Prieto y Francisco Cuadrado.

El evento concluirá con la clausura institucional, a cargo de Javier Faúndez, presidente de la Diputación Provincial de Zamora, quien pondrá el broche final a una jornada que pretende consolidarse como referente en la promoción de la provincia como destino más cercano del talento local.