"La Zamora que funciona" muestra a estudiantes que la provincia ofrece oportunidades laborales y de desarrollo

La tercera edición del evento "La Zamora que funciona", organizado por LA OPINIÓN -EL CORREO DE ZAMORA, congregó a decenas de estudiantes de diferentes institutos y colegios de la capital para descubrir que no hace falta estudiar y labrarse un futuro profesional fuera de la provincia, sino que Zamora es una tierra de grandes oportunidades para su desarrollo personal y laboral.

Y lo descubrieron gracias a las empresas participantes en esta edición, como fueron Veolia, Freigel, Quesos El Pastor o Caja Rural de Zamora, además de la Universidad de Salamanca, que desgranó todos los grados másteres que se imparten en el Campus Viriato.

La directora general de LA OPINIÓN -EL CORREO DE ZAMORA, Ángeles Rivero, fue la encargada de dar la bienvenida a todos los presentes, destacando que este evento construye un puente entre instituciones académicas la población más joven y el tejido productivo de la provincia, "lo que se traduce en inspiración para saber a qué quiere cada uno dedicarse en la vida", señaló.

Ángeles Rivero, directora general de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, da la bienvenida a los asistentes a "La Zamora que funciona". / Alba Prieto

Un futuro que perfectamente puede asentarse en la provincia teniendo en cuenta la necesidad de nuevos trabajadores que en breve solicitarán las empresas por el relevo generacional.

Desde la USAL, Matilde Olarte añadió yo también el alto grado de empleabilidad que tienen los estudios que se ofertan en el Campus Viriato, haciendo una clara defensa de la educación pública.

Como representante de la Junta de Castilla y León, la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León Leticia García aseguró que las empresas necesitan talento para seguir creciendo y que Zamora "es una tierra de oportunidades que tiene presente y futuro con un tejido empresarial muy importante", que no sólo se asienta en el sector agroalimentario sino que también es líder en energía turismo naturaleza "y sectores tecnológicos emergentes", añadió.

Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, en el evento. / Alba Prieto

El director de planta de Freigel en Zamora, José Alfonso Herrero, fue el primero en tomar la palabra por parte de las empresas participantes en "La Zamora que funciona", destacando todo lo que esta firma internacional elabora desde su planta en Roales, desde empanadillas hasta nuggets de pollo, que, en breve, se ampliará con el objetivo de ser referente en toda "Europa desde Zamora".

Desde Veolia, antigua Aquona, Jesús García del Valle, descubrió que desde la delegación de Zamora donde trabaja alrededor de un centenar de personas "se puede dar incluso el santo profesional a cualquier lugar del mundo", para aquellos jóvenes que piensan que quedarse en esta ciudad no puede ser un trampolín para crecer laboralmente.

Por su parte, Marco Rodríguez CEO de Quesos El Pastor, insistió en la idea de que en Zamora hay oportunidades, "pero hay que tener la iniciativa para buscarlas y ser ambiciosos hasta encontrarlas", ánimo a los jóvenes presentes.

"Tenéis la obligación moral de hacerlo mejor que vuestros padres porque dentro de nada vosotros seréis los que toméis el mando de esta provincia", aconsejó el director de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, también presente en estas jornadas.

Tras el posterior turno de preguntas a todos los ponentes, el encargado de cerrar estas jornadas fue el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, quien agradeció a las empresas participantes el ser "referentes" de la gestión de la provincia. "Esta jornada no habla de promesas, sino de realidades y proyectos para asentar el presente y para construir el futuro de Zamora", subrayó.

Se dirigió también a los jóvenes que estaban entre el público para animarles a disfrutar de su actual etapa de formación, "pero pensando siempre en que el futuro de una provincia como Zamora no será posible sin vuestro trabajo", finalizó.