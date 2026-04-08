El teatro como herramienta pedagógica: la Muestra Provincial de Teatro Escolar de Zamora y sus beneficios educativos

La Muestra Provincial de Teatro Escolar llega este año a su décimo tercera edición con una amplia participación de colegios e institutos no solo de la capital, sino de diferentes localidades y comarcas. Enmarcada en el Plan de Lectura Provincial de la Dirección Provincial de Educación de Zamora, las actuaciones arrancarán el próximo 29 de abril y se compaginarán los escenarios del Teatro Elvira Fernández y Principal, además del Ramos Carrión, Museo Etnográfico y el teatro del colegio Medalla Milagrosa para estrenar diferentes obras hasta el 29 de mayo.

Todo un mes repleto de representaciones que son el colofón de meses de trabajo de un total de trece centros educativos, gracias al esfuerzo de los profesores y la involucración de los alumnos participantes, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

Cada año, más participantes

Desde su primera edición, el número de grupos participantes se ha duplicado, "un dato que pone de manifiesto la importancia que el profesorado de nuestra provincia otorga a las artes escénicas y a la expresión artística como metodologías educativas de gran valor en el aula", subrayan desde la Dirección Provincial de Educación.

Y es que el teatro integra, además de múltiples lenguajes expresivos —desde el verbal hasta el corporal y el musical—, el aprendizaje de saberes técnicos como iluminación, escenografía o sonido. "Esta combinación favorece el trabajo cooperativo, la convivencia, la creatividad y la transmisión de valores", se enumera. "Además, exige compromiso, constancia y rigor", añaden desde Educación.

Todo ello conlleva a que el teatro se convierta con este tipo de iniciativas es una herramienta pedagógica "privilegiada, especialmente adecuada para el fomento de la lectura y el desarrollo competencial en las diferentes áreas del currículo", destacan.

Grupos de toda la provincia

Los grupos participantes de este año son: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, IES Poeta Claudio Rodríguez, IES Claudio Moyano, colegio Nuestra Señora del Rocío, IES González Allende (Toro), IES Fuentesaúco, colegio Medalla Milagrosa, colegio Virgen del Castillo, CEIP Entrevalles (San Pedro de Ceque), CEIP Gonzalo de Berceo, CEIP Jacinto Benavente, CRA Valle de Valverde (Burganes) y el grupo de trabajo Teatreras del CFIE de Zamora.

Las propuestas que se mostrarán van desde una adaptación musical de "El mago de Oz", una obra inspirada en versos de Bertolt Bretcht o hasta clásicos como "La casa de Bernarda Alba".