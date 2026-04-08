Una sala inmersiva 270 grados para el Centro de las Ciudades Medievales de Zamora

La futura exposición en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales de Zamora dispondrá de una sala inmersiva 270 grados que sumergirá al visitante en un recorrido envolvente y visualmente muy atractivo gracias al uso de la tecnología cinematográfica, que utiliza una pantalla triple para proyectar imágenes no solo en la pantalla principal, sino también en las paredes laterales, ofreciendo una inmersión total que expande el campo de visión más allá de la pantalla tradicional, rodeando al espectador en una vista panorámica. Esta será una de las novedades del proyecto impulsado por el área de Turismo del Ayuntamiento de Zamora.

"Se trata de hacer un museo de la historia de Zamora con elementos más dinámicos", explica el alcalde de la capital, Francisco Guarido. Equipamiento y mobiliario en los que el consistorio invertirá cerca de 99.000 euros. En concreto, en la planta baja se plantea comprar los muebles y los elementos digitales necesarios para la recepción en la que los usuarios serán acogidos, recibirán información sobre los contenidos del museo y serán invitados a realizar el recorrido hacia la Sala Turística, que servirá también como sala de espera, para controlar la entrada de visitantes hacia la Sala Virtual y evitar aglomeraciones.

Además, para la planta segunda del renovado espacio inmersivo se adquirirán los elementos requeridos para configurar la Sala Inmersiva y la zona abierta tipo "chill out" con mesas, sillas y pufs para que los visitantes descansen, carguen sus dispositivos y disfruten mirando hacia el Duero desde un espacio único y privilegiado.