Todas las romerías de los pueblos de la provincia de Zamora en este 2026: consulta aquí todas las fechas

Tras el punto y final a una Semana Santa histórica en Zamora, llegan las romerías en forma de fiestas y celebraciones populares. La provincia es una tierra ligada a sus tradiciones y pocas expresiones lo reflejan mejor que sus romerías. Desde la primavera hasta bien cerrado el otoño, pueblos y comarcas enteras celebran encuentros que combinan devoción, ritos y convivencia como seña de identidad de cada territorio.

Las romerías zamoranas no son solo actos religiosos. Son también jornadas de reunión en el campo, con familias y amigos compartiendo comida, música y costumbres que han pasado de generación en generación. Carros engalanados, dulzainas, procesiones hasta ermitas y largas sobremesas al aire libre forman parte de un ambiente que mezcla solemnidad y fiesta.

Entre las más conocidas destaca la primera cita romera en Zamora capital, el Cristo de Valderrey, sin olvidar otra histórica y muy arraigada en la ciudad, la Virgen de la Hiniesta, festivo en Zamora.

Romería de Valderrey / Alba Prieto

Consulta en este listado la fecha de la romería de tu pueblo en 2026:

ABRIL 11 ABR – Virgen de Gracia (Pasariegos)

12 ABR – Cristo de Valderrey (Zamora)

13 ABR – Lunes de Aguas (Bóveda de Toro)

13 ABR – Virgen de los Montes Negros “La Pedrera” (Bretó de la Ribera)

19 ABR – Virgen del Olmo (Villaescusa)

25 ABR – San Marcos (Granja de Moreruela)

25 ABR – Virgen de Gracia (Almeida)

25 ABR – San Marcos (Gamones)

26 ABR – Bajada de la Virgen del Socastro (Villamayor de Campos)

26 ABR – Virgen de la Luz (Moveros de Aliste) MAYO 01 MAY – La Rogativa (Prado)

01 MAY – La Rogativa (Quintanilla del Olmo)

02 MAY – Virgen del Puerto (Losacio de Alba)

02 MAY – San Juan de los Huevos (Bermillo de Sayago)

02 MAY – San Esteban (Brime de Urz)

02 MAY – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Villalba de la Lampreana)

03 MAY – Cristo del Humilladero (Vadillo de La Guareña)

03 MAY – Santa Cruz (Argusino)

03 MAY – Virgen de la Soledad (Trabazos, Latedo, Rábano de Aliste, Ribas, San Martín del Pedroso, Sejas de Aliste y Viñas)

08 MAY – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Villalube de la Lampreana)

09 MAY – San Gregorio Nacianceno (Peleagonzalo)

09 MAY – Cristo de Morales (Morales del Vino)

10 MAY – Virgen del Valle (San Román del Valle)

10 MAY – Virgen de Gracia (Villar del Buey)

10 MAY – Virgen de Fátima (Fradellos)

10 MAY – Virgen de Fátima “La Petisqueira” (Villarrino de Manzanas y Petisqueira)

15 MAY – San Isidro (Corrales)

16 MAY – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Arquillinos)

23 MAY – Romería de Juncel (Manganeses de la Lampreana)

24 MAY – Virgen de Cantimbriana (Fuentes de Ropel)

25 MAY – Virgen de la Hiniesta (La Hiniesta y Zamora)

25 MAY – Virgen del Viso o “Aviso" (Arcenillas, Madridanos, Bamba, Casaseca de las Chanas, Moraleja del Vino, Sanzoles, Villalazán y Villaralbo)

25 MAY – Cristo de las Batallas (Toro)

25 MAY – Virgen de Valdehunco (Villanueva del Campo)

25 MAY – Santa Cruz (Fermoselle)

30 MAY – Virgen de la Torre “La Torrica” (San Miguel del Valle)

30 MAY – Romería de San Fernando (Peleas de Arriba)

31 MAY – Virgen de la Trinidad (Camarzana de Tera)

31 MAY – La Riberiña (Quintanilla, San Martín del Pedroso) JUNIO 1 JUN – Virgen de la Trinidad (Camarzana de Tera)

7 JUN – Virgen del Castillo, romería de Los Viriatos o "Los Pendones" (Argañín, Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera y Zafara).

13 JUN – San Antonio de Padua (Gamones)

14 JUN – Subida de la Virgen del Socastro (Villamayor de Campos)

27 JUN – San Juan Bautista (Samir de los Caños) JULIO 3 JUL – Virgen de la Salud (Alcañices)

30 JUL – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Manganeses de la Lampreana) AGOSTO 05 AGO – Virgen de las Nieves (San Pedro de Ceque)

05 AGO – Virgen de la Tuiza o de las Nieves (Chanos, Las Hedradas, Lubián y Padornelo)

07 AGO – San Mamés (Ayoó de Vidriales)

16 AGO – Virgen de la Ribera (Sejas de Sanabria)

29 AGO – Virgen del Campo (Rosinos de Vidriales)

30 AGO – Virgen de las Encinas (Abraveses de Tera) SEPTIEMBRE 06 SEP – Virgen de la Peregrina (Donado)

08 SEP – Virgen de la Vega o de las Bollas (Vecilla de Trasmonte)

08 SEP – Virgen de la Alcobilla (Rábano de Sanabria, barrio de Rábano, Coso y San Justo)

08 SEP – Virgen de la Bandera (Fermoselle)

08 SEP – Nuestra Señora de los Árboles (Carbajales de Alba)

09 SEP – Ofertorio a la Virgen de Gracia (Villamor de Cadozos, Almeida, Bermillo, Pasariegos y Villar del Buey)

11 SEP – Virgen de la Encarnación (Villalcampo)

12 SEP – Virgen del Tobar (Malva)

12 SEP – Virgen de Covadonga “La Santina” (Valdescorriel)

12 SEP – Virgen del Agavanzal (Olleros de Tera)

12 SEP – Santo Cristo (San Vitero)

20 SEP – Virgen de la Carballeda (Rionegro del Puente)

20 SEP – Virgen del Carmen (Navianos de Valverde)

27 SEP – Virgen de la Tuiza (Lubián) OCTUBRE 04 OCT – Virgen de los Remedios (Otero de Sanabria)

GALERÍA | La romería de La Hiniesta, en imágenes /

El calendario, que arranca en primavera, se convierte en una auténtica ruta festiva que recorre toda la provincia. Cada romería es una oportunidad para redescubrir pueblos, paisajes y tradiciones que siguen vivas gracias al compromiso de sus vecinos.

En Zamora, las romerías no son solo pasado: son una forma de vivir el presente, de mantener la identidad y de celebrar, año tras año, la unión entre la tierra y quienes la habitan.