Todas las romerías de los pueblos de la provincia de Zamora en este 2026: consulta aquí todas las fechas
Son mucho más que actos religiosos: son jornadas de reunión familiar donde se comparten comida, música y costumbres arraigadas en cada territorio
Tras el punto y final a una Semana Santa histórica en Zamora, llegan las romerías en forma de fiestas y celebraciones populares. La provincia es una tierra ligada a sus tradiciones y pocas expresiones lo reflejan mejor que sus romerías. Desde la primavera hasta bien cerrado el otoño, pueblos y comarcas enteras celebran encuentros que combinan devoción, ritos y convivencia como seña de identidad de cada territorio.
Las romerías zamoranas no son solo actos religiosos. Son también jornadas de reunión en el campo, con familias y amigos compartiendo comida, música y costumbres que han pasado de generación en generación. Carros engalanados, dulzainas, procesiones hasta ermitas y largas sobremesas al aire libre forman parte de un ambiente que mezcla solemnidad y fiesta.
Entre las más conocidas destaca la primera cita romera en Zamora capital, el Cristo de Valderrey, sin olvidar otra histórica y muy arraigada en la ciudad, la Virgen de la Hiniesta, festivo en Zamora.
Consulta en este listado la fecha de la romería de tu pueblo en 2026:
ABRIL
- 11 ABR – Virgen de Gracia (Pasariegos)
- 12 ABR – Cristo de Valderrey (Zamora)
- 13 ABR – Lunes de Aguas (Bóveda de Toro)
- 13 ABR – Virgen de los Montes Negros “La Pedrera” (Bretó de la Ribera)
- 19 ABR – Virgen del Olmo (Villaescusa)
- 25 ABR – San Marcos (Granja de Moreruela)
- 25 ABR – Virgen de Gracia (Almeida)
- 25 ABR – San Marcos (Gamones)
- 26 ABR – Bajada de la Virgen del Socastro (Villamayor de Campos)
- 26 ABR – Virgen de la Luz (Moveros de Aliste)
MAYO
- 01 MAY – La Rogativa (Prado)
- 01 MAY – La Rogativa (Quintanilla del Olmo)
- 02 MAY – Virgen del Puerto (Losacio de Alba)
- 02 MAY – San Juan de los Huevos (Bermillo de Sayago)
- 02 MAY – San Esteban (Brime de Urz)
- 02 MAY – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Villalba de la Lampreana)
- 03 MAY – Cristo del Humilladero (Vadillo de La Guareña)
- 03 MAY – Santa Cruz (Argusino)
- 03 MAY – Virgen de la Soledad (Trabazos, Latedo, Rábano de Aliste, Ribas, San Martín del Pedroso, Sejas de Aliste y Viñas)
- 08 MAY – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Villalube de la Lampreana)
- 09 MAY – San Gregorio Nacianceno (Peleagonzalo)
- 09 MAY – Cristo de Morales (Morales del Vino)
- 10 MAY – Virgen del Valle (San Román del Valle)
- 10 MAY – Virgen de Gracia (Villar del Buey)
- 10 MAY – Virgen de Fátima (Fradellos)
- 10 MAY – Virgen de Fátima “La Petisqueira” (Villarrino de Manzanas y Petisqueira)
- 15 MAY – San Isidro (Corrales)
- 16 MAY – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Arquillinos)
- 23 MAY – Romería de Juncel (Manganeses de la Lampreana)
- 24 MAY – Virgen de Cantimbriana (Fuentes de Ropel)
- 25 MAY – Virgen de la Hiniesta (La Hiniesta y Zamora)
- 25 MAY – Virgen del Viso o “Aviso" (Arcenillas, Madridanos, Bamba, Casaseca de las Chanas, Moraleja del Vino, Sanzoles, Villalazán y Villaralbo)
- 25 MAY – Cristo de las Batallas (Toro)
- 25 MAY – Virgen de Valdehunco (Villanueva del Campo)
- 25 MAY – Santa Cruz (Fermoselle)
- 30 MAY – Virgen de la Torre “La Torrica” (San Miguel del Valle)
- 30 MAY – Romería de San Fernando (Peleas de Arriba)
- 31 MAY – Virgen de la Trinidad (Camarzana de Tera)
- 31 MAY – La Riberiña (Quintanilla, San Martín del Pedroso)
JUNIO
- 1 JUN – Virgen de la Trinidad (Camarzana de Tera)
- 7 JUN – Virgen del Castillo, romería de Los Viriatos o "Los Pendones" (Argañín, Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera y Zafara).
- 13 JUN – San Antonio de Padua (Gamones)
- 14 JUN – Subida de la Virgen del Socastro (Villamayor de Campos)
- 27 JUN – San Juan Bautista (Samir de los Caños)
JULIO
- 3 JUL – Virgen de la Salud (Alcañices)
- 30 JUL – Cumplir el Voto a la Virgen del Templo (Manganeses de la Lampreana)
AGOSTO
- 05 AGO – Virgen de las Nieves (San Pedro de Ceque)
- 05 AGO – Virgen de la Tuiza o de las Nieves (Chanos, Las Hedradas, Lubián y Padornelo)
- 07 AGO – San Mamés (Ayoó de Vidriales)
- 16 AGO – Virgen de la Ribera (Sejas de Sanabria)
- 29 AGO – Virgen del Campo (Rosinos de Vidriales)
- 30 AGO – Virgen de las Encinas (Abraveses de Tera)
SEPTIEMBRE
- 06 SEP – Virgen de la Peregrina (Donado)
- 08 SEP – Virgen de la Vega o de las Bollas (Vecilla de Trasmonte)
- 08 SEP – Virgen de la Alcobilla (Rábano de Sanabria, barrio de Rábano, Coso y San Justo)
- 08 SEP – Virgen de la Bandera (Fermoselle)
- 08 SEP – Nuestra Señora de los Árboles (Carbajales de Alba)
- 09 SEP – Ofertorio a la Virgen de Gracia (Villamor de Cadozos, Almeida, Bermillo, Pasariegos y Villar del Buey)
- 11 SEP – Virgen de la Encarnación (Villalcampo)
- 12 SEP – Virgen del Tobar (Malva)
- 12 SEP – Virgen de Covadonga “La Santina” (Valdescorriel)
- 12 SEP – Virgen del Agavanzal (Olleros de Tera)
- 12 SEP – Santo Cristo (San Vitero)
- 20 SEP – Virgen de la Carballeda (Rionegro del Puente)
- 20 SEP – Virgen del Carmen (Navianos de Valverde)
- 27 SEP – Virgen de la Tuiza (Lubián)
OCTUBRE
- 04 OCT – Virgen de los Remedios (Otero de Sanabria)
El calendario, que arranca en primavera, se convierte en una auténtica ruta festiva que recorre toda la provincia. Cada romería es una oportunidad para redescubrir pueblos, paisajes y tradiciones que siguen vivas gracias al compromiso de sus vecinos.
En Zamora, las romerías no son solo pasado: son una forma de vivir el presente, de mantener la identidad y de celebrar, año tras año, la unión entre la tierra y quienes la habitan.
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