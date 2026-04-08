El pueblo gitano reafirma su presente y reclama un futuro con más igualdad en su día internacional

La lluvia obligó a cambiar los planes a última hora, pero no consiguió empañar el sentido de una jornada llamada a celebrar el orgullo, la memoria y la dignidad del pueblo gitano. Lo que iba a ser un acto en Olivares terminó celebrándose en el Palacio de La Alhóndiga, en un espacio cedido con rapidez por el Ayuntamiento tras un cambio de ubicación tan brusco como inevitable: “De momento no controlamos las nubes”, bromeó Carlos Fernández Herrera, coordinador territorial de la Fundación Secretariado Gitano.

La lluvia no empaña el Día del Pueblo Gitano: memoria, orgullo y futuro en Zamora / Alba Prieto

La Fundación Secretariado Gitano reunió este 8 de abril a representantes institucionales, familias, menores y participantes de sus programas con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano en una tarde para mirar al pasado, reafirmarse en el presente y reclamar un futuro con más igualdad: “Es un día para estar muy orgullosos de ser gitanos y gitanas”, se escuchó al comienzo de un acto en el que no faltaron los agradecimientos al Ayuntamiento de Zamora, a la Diputación y a la Junta de Castilla y León por su respaldo.

La celebración tuvo mucho de institucional, pero también de íntimo. De recordar quiénes son y de dónde vienen. De poner palabras a una historia que, como se insistió durante la lectura del manifiesto, "no puede reducirse a una fecha ni a una cifra". El año pasado se cumplieron 600 años de la presencia documentada del pueblo gitano en la península Ibérica y, en 2026, ese aniversario sigue muy presente como punto de partida para seguir avanzando.

“Conocer es necesario, reconocer es imprescindible”. Esa fue una de las ideas que sobrevoló toda la tarde y que sirvió para resumir el espíritu de un manifiesto en el que se defendió que no basta con recordar al pueblo gitano en los días señalados. Tampoco con reconocer sus aportaciones si después muchas personas gitanas siguen teniendo que superar más obstáculos, partir desde más atrás y demostrar más que los demás.

La Fundación Secretariado Gitano aprovechó el acto para volver a poner sobre la mesa una reivindicación clara, la necesidad de avanzar hacia una ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano. No como una cuestión lejana o burocrática, sino como una herramienta concreta para proteger derechos, combatir el antigitanismo y garantizar que la igualdad no dependa ni del código postal ni del prejuicio. Porque, como se recordó durante la lectura, hablar del pueblo gitano es hablar de memoria, de cultura, de ciudadanía y de dignidad, pero también de políticas públicas. De educación, de empleo, de igualdad de trato. De oportunidades reales para las familias, para la infancia, para los mayores y para quienes siguen construyendo su futuro con demasiadas barreras todavía delante.

La educación

La tarde dejó también espacio para uno de los pilares sobre los que trabaja la Fundación: la educación. Allí, entre aplausos y reconocimientos, se puso el foco en los niños y niñas que participan en el programa Promociona, que este año ha ampliado su actividad hasta seis espacios: “Es algo en lo que queríamos poner el foco”, explicó Fernández durante el acto, en el que subrayó que "apostar por la educación es apostar por la promoción del pueblo gitano".

Uno de los momentos más cálidos de la tarde llegó precisamente con ese reconocimiento a los niños, a las profesoras del programa y a los centros colaboradores. Nombres propios, aplausos y agradecimientos fueron dando forma a una parte del acto en la que la celebración se hizo todavía más cercana. También más visible. Porque detrás de cada discurso había familias, trayectorias y un trabajo diario que va mucho más allá de una conmemoración.

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El mensaje final fue claro, directo y compartido por todos los presentes: "El pueblo gitano no es solo pasado. Somos presente y queremos seguir siendo futuro”. Con esa idea terminó una jornada en la que, pese al cambio inesperado de escenario, nadie perdió de vista lo esencial, celebrar lo que son, honrar a quienes estuvieron antes y seguir reclamando un paso más por parte de toda la sociedad.