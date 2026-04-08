Nuevas ayudas para favorecer la fijación de jóvenes en los pueblos de Zamora de hasta un máximo de 3.000 euros

La convocatoria de subvenciones del programa "Vivienda Joven 2026" de la Diputación Provincial de Zamora contará con un presupuesto de 130.000 euros, lo que supone un incremento respecto al pasado ejercicio. El objetivo es favorecer el asentamiento y la fijación de población joven en el medio rural zamorano, concretamente en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora, presidida por Javier Faúndez Domínguez, ha aprobado hoy las bases reguladoras de la convocatoria que se divide en dos líneas de ayuda.

La primera línea, dotada con 100.000 euros, 20.000 euros más que el pasado año, se dirige a financiar la compra o rehabilitación de viviendas unifamiliares en el ámbito rural.

En cuanto a la segunda línea, está dotada con un presupuesto de 30.000 euros con el fin de apoyar económicamente a jóvenes en el pago del alquiler durante el año 2026. Ayuda en la que quedan excluidos los arrendamientos de viviendas de protección pública de promoción directa, subarrendamientos, alquiler de habitaciones o parciales, así como locales utilizados como vivienda o arrendamientos para usos distintos del residencial.

Las ayudas podrán alcanzar un máximo de 3.000 euros por beneficiario en la línea de compra o rehabilitación y de 1.200 euros en la línea de alquiler.

Más de medio centenar de ayudas concedidas en la pasada convocatoria

En el año 2025, la convocatoria agotó la partida destinada por la Diputación de Zamora a la línea 1, con un total de 38 ayudas concedidas para la compra o rehabilitación de vivienda en el medio rural.

A estas se sumaron 13 ayudas correspondientes a la línea de alquiler, que alcanzaron un importe global de 15.600 euros, lo que evidencia la creciente demanda de este tipo de apoyos entre la población joven de la provincia.

Requisitos y periodo subvencionable

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:

Ser menor de 36 años en el momento de la solicitud (en caso de dos solicitantes, al menos uno debe cumplir esta condición).

en el momento de la solicitud (en caso de dos solicitantes, al menos uno debe cumplir esta condición). Tener nacionalidad española , de un Estado miembro de la Unión Europea o residencia legal en España en el caso de personas extranjeras no comunitarias.

, de un Estado miembro de la Unión Europea o residencia legal en España en el caso de personas extranjeras no comunitarias. Que la vivienda esté situada en un municipio de la provincia de Zamora con menos de 10.000 habitantes.

El periodo de gastos subvencionables comprenderá desde el 25 de abril de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que permitirá dar cobertura a actuaciones ya iniciadas y facilitar la planificación de nuevos proyectos residenciales por parte de los jóvenes.

Apoyo al sector ganadero

Además del programa "Vivienda Joven", la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles otras medidas de apoyo al medio rural, entre ellas la convocatoria de ayudas para la celebración de certámenes ganaderos, dotada con 15.000 euros, destinada a entidades locales de menos de 5.000 habitantes.

Asimismo, se ha dado luz verde a un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE), por importe de 7.000 euros, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector ovino mediante programas de selección genética y mejora de la raza churra.