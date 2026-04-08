Mala semana para los alérgicos de Zamora: el plátano de sombra y el chopo traen de cabeza a miles de afectados

El buen tiempo de estos días unido a las abundantes lluvias de meses atrás han traído consigo una abundante floración que está haciendo ya de las suyas entre los alérgicos.

De momento son dos los tipos de pólenes que están afectando a la provincia de Zamora: plátano de sombra y chopo.

El primero de ellos es el polen del plátano de sombra, una especie bastante abundante en los parques de la provincia (son, por ejemplo, los que están en la Plaza de Viriato).

El nivel de polen durante estos días es alto en toda la franja central de la comunidad, sobre todo en las provincias de Zamora y Valladolid, aunque también en otros puntos como al zona de Ponferrada.

El plátano es un árbol ornamental, profusamente cultivado, cuya floración se extiende desde marzo a mayo en función del clima. La polinización es anemógama, corta e intensa. De pequeño tamaño, su capacidad de navegar por el aire es alta y sus concentraciones en la atmósfera pueden llegar a ser muy elevadas.

Tiene una capacidad alergénica moderada, y entre un 10% y un 50% de los pacientes pueden dar reacción positiva.

Mapa del nivel de polen de plátano de sombra, muy alto en Zamora, Valladolid y Ponferrada. | JCYL / JCyL

En nivel moderado está también el polen de especies como el chopo y el álamo. Aunque se suele vincular la aparición de las pelusas de chopo con el polen, éstas en realidad son ya las semillas y aparecen más adelante. Es verdad que estas semillas volantes coinciden con otros pólenes ambientales, como el de las gramíneas y esas pelusas, que en si mismas no son alérgicas, arrastran estos granos que sí producen síntomas, de ahí la confusión.

Ahora no hay pelusa, pero sí polen de chopo. El polen de esta especie se puede encontrar en la atmósfera de las diferentes localidades de la comunidad entre los meses de marzo y abril y ahora mismo en Zamora está en niveles moderados. Su capacidad alergénica es baja, pero se han descrito casos de reactividad cruzada entre Populus y Salix.

El polen que suele afectar a un mayor número de alérgicos, el de gramíneas, suele aparecer algo más adelante, sobre todo una vez avanzado mayo y durante el mes de junio. Las previsiones son que vendrá también abundante y por tanto peligroso para los alérgicos, aunque puede haber aún circunstancias que modifiquen la previsión, como demasiado calor repentino o la aparición de nuevos episodios de lluvias.

Consejos

Para evitar problemas de alergia es importante conocer a qué tipos polínicos se es alérgico y su época de aparición. Esto nos permitirá hacer lo posible para evitar entrar en contacto con ellos, ya que se podrá aprender a reconocer las plantas que nos afectan en lugares como parques, jardines o la naturaleza.

La Consejería de Sanidad tiene estaciones medidoras de polen en todas las provincias y todos los viernes actualiza las previsiones. Los días de viento suave o moderado secos y soleados y los momentos previos a las tormentas son los peores por su mayor concentración de polen.