Leticia García: "Zamora tiene 10.400 empresas activas"

"Zamora no está parada, Zamora funciona y nos permite ver empresas (hay 10.400 activas en este momento), proyectos reales de empleo, de crecimiento económico y también permite establecer esas ayudas, esos impulsos que la Junta de Castilla y León hace con el crecimiento de Zamora, con la creación de empleo y además lo hacemos precisamente para jóvenes que en este momento se están formando y que están decidiendo también sobre su futuro profesional, laboral y vital".

Han sido las palabras de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, momentos antes de la inauguración del foro "La Zamora que Funciona", organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y en presencia de su directora general, Ángeles Rivero.

La alto cargo autonómica dejó claro el mensaje de que "Zamora crece. Zamora funciona tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista del emprendimiento, es una provincia con una cultura emprendedora". En la legislatura recién terminada, añadió, "se han creado 3.400 empleos netos en la provincia de Zamora, se redujo el paro en un 18% en esta provincia", datos confirmados en las últimas estadísticas de marzo, con la creación de 430 empleos nuevos en ese mes.

Destacó asimismo la consejera la "diversificación del tejido productivo de Zamora" que mantiene un importante potencial en los sectores tradicionales, como el "agroalimentario que además crecen e innovan, la energía, el turismo, el logístico, pero además convive con ese crecimiento cada vez mayor y de mayor peso del sector tecnológico, de los sectores emergentes en la provincia de Zamora que hay que poner sobre la mesa".

Unos sectores, destacó la política zamorana, que "están generando empleo cualificado, de calidad, demandando perfiles de talento tan importantes como ingenieros, técnicos, especialistas en calidad, en infraestructuras, en industrias, especialistas en general, empleo cualificado, como digo, para la provincia de Zamora. Es importante que nuestros jóvenes lo sepan, que sepan que Zamora es una provincia y una ciudad atractiva para vivir, no solo desde el punto de vista del empleo, sino de la calidad de vida de una provincia en la que los costes vitales o de vivienda, por ejemplo, son menores, una provincia con seguridad, con un importante patrimonio natural, que mantiene ese equilibrio entre el desarrollo vital, el proyecto de vida y el desarrollo profesional y esto es algo muy atractivo para los jóvenes".

La Junta de Castilla y León, señaló, "es una aliada del crecimiento de los jóvenes, de su futuro, de su formación y también en conexión con las empresas". En concreto su consejería "está invirtiendo de forma muy potente en esa cualificación de las personas, de los jóvenes, pero también en su contacto con el tejido empresarial. Estamos invirtiendo en torno a 32 millones de euros para esa cohesión, estudiantes, universidad, empresas".

Inversión en Zamora

Leticia García concretó los proyectos más relevantes de inversión en Zamora en el ámbito tecnológico. Mencionó iniciativas como el "Zamora Future Lab o como por ejemplo el Hunting Innovation de Drones que también anunciamos recientemente desde el punto de vista tecnológico o con el Parque Tecnológico de La Aldehuela que combina ese hub de los cuidados también con la experiencia del Air Institute que está instalado en ese lugar y también con la vía del emprendimiento".

El apoyo de la Junta al emprendimiento recoge "ayudas de hasta 18.000 euros para emprender un negocio por cuenta propia, con ayudas específicas dentro de los programas territoriales de fomento, como puede ser el caso de Zamora, con ayudas a proyectos innovadores, como con la aceleradora de proyectos Wolaria, etc. Hoy tratamos de decirle a nuestros jóvenes que en Zamora hay futuro, hay presente, hay futuro, hay oportunidades reales de trabajo en empresas dentro de Zamora o también el emprendimiento por cuenta propia".

Camping de Sanabria y nuevas energías

La consejera respondió también a otros asuntos de actualidad planteados por los periodistas. Respecto a los campings del Lago de Sanabria explicó que" está trabajando desde Somacyl para hacerlo de la forma más rápida posible".

Con respecto a proyectos como los de las energías renovables, por ejemplo las plantas de hidrógeno verde y su afección al acuífero de Villafáfila o las plantas de biogás, la mayoría con fuerte rechazo vecinal, la consejera dijo que la Junta de Castilla y León es garantista con todos estos procedimientos para que se ajusten a la normativa, incluida la medio ambiental.

No tengo novedades recientes al respecto, pero se mantienen los plazos establecidos en un principio. Consejera, citaba el sector energético como una oportunidad para la provincia, sin embargo, es consciente de que hay algunos proyectos que se han aprobado por parte de la Junta, de esa concesión medioambiental, y que están generando mucha polémica, por ejemplo, los que afectan al acuífero de las lagunas de Villafáfila.

"Son procedimientos llevan informaciones públicas, llevan esa posibilidad de audiencia a los afectados, a los interesados, a los vecinos, y siempre son garantistas con el medioambiente. De ahí esas declaraciones de impacto ambiental que son obligatorias en los procedimientos y que es Medio Ambiente el que determina y garantiza fundamentalmente que no haya afecciones".

"Siempre se escucha a los interesados, entendemos perfectamente la preocupación de los vecinos y siempre la Junta de Castilla y León a disposición de ellos para aclararles todas las dudas y siempre desde el punto de vista de la aplicación normativa de la ley que, como saben, es normativa europea, estatal y autonómica en cuanto a las garantías medioambientales", indicó.

Además, esas industrias, recordó, "generan empleo. Evidentemente, todos los proyectos industriales y empresariales que generan empleo van a ser siempre apoyados por la Junta de Castilla y León, pero siempre, y como digo, con las limitaciones medioambientales, en las que somos absolutamente garantistas".

Medidas por la guerra de Irán

Leticia García señaló por último que se van a mantener las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, a pesar de la tregua. "Las medidas siguen en marcha, desde el punto de vista económico y de apoyo al mantenimiento del empleo, que son muy importantes desde el punto de vista de la actividad económica por parte de la Junta de Castilla y León. Con independencia de la situación estratégica y geopolítica mundial, la Junta de Castilla y León va a mantener estas medidas. Han sido aprobadas en Consejo de Gobierno y vamos a ponerlas en marcha aplicándolas a todos los sectores".