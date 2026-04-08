Críticas
Faúndez reitera su rechazo al uso del acuífero para las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela
El presidente de la Diputación delega en la Confederación Hidrográfica del Duero la responsabilidad del abastecimiento
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, reiteró su oposición al uso del acuífero de Villafáfila como fuente de abastecimiento para las plantas de hidrógeno verde proyectadas en Granja de Moreruela. Rechazo que arguyó a que existe una "alternativa" de un embalse cercano.
"La responsabilidad es de la Confederación Hidrográfico del Duero. Nosotros seguimos manteniendo la misma postura que ya expresamos públicamente", declaró.
No obstante, Faúndez no quiso entrar a valorar la autorización ambiental de los proyectos al no ser una competencia suya directa. "Las administraciones tienen procedimientos que entiendo que son garantistas y lo que tienen que hacer es garantizar esos proyectos", comentó.
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