La Diputación de Zamora activa su plan de choque frente a los incendios

Tres millones de euros y doce meses por delante para llevar a cabo el servicio de limpieza y actuaciones de desbroce sobre el interfaz urbano-forestal en los núcleos urbanos de la provincia de Zamora. Este es el acuerdo pionero firmado por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez Blázquez.

El objetivo de este encargo de la Diputación a Somacyl, pionero en Castilla y León, es que se realicen esos trabajos de perimetración para proteger a las poblaciones de incendios. El programa contempla actuaciones en 168 localidades de la provincia con intervenciones directas en una franja de hasta 100 metros alrededor de los núcleos urbanos, con el objetivo de proteger a la población, las viviendas y las infraestructuras municipales en estas zonas de máximo riesgo de incendios.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez Blázquez, firman el encargo para la prestación del "Servicio de limpieza y actuaciones de desbroce sobre el interfaz urbano-forestal en los núcleos urbanos de la provincia de Zamora". / L.G. / LZA

Acuerdo que llega tras un arduo trabajo de la institución ha contratado previamente a once trabajadores y se ha habilitado nueve cuadrillas para realizar distintas actuaciones previas, además de estar a disposición del área de Medio Ambiente para limpiar perímetros de poblaciones donde se estime oportuno.

La ejecución del programa correrá a cargo de Somacyl, que desplegará un equipo técnico especializado integrado, al menos, por un ingeniero de montes, un ingeniero técnico forestal, tres encargados de obra y operarios y maquinistas forestales en función de las necesidades.

Además, se contará con un importante despliegue de maquinaria forestal, entre la que destacan robots desbrozadores, tractores y retroexcavadoras para realizar tareas de desbroce; multitaladora, autocargadores y cizallas para la gestión de arbolado; astilladoras, camiones y contenedores para el tratamiento de restos; y buldóceres y tractores con implementos específicos para realizar cortafuegos.

"Somacyl tiene una serie de recursos personales, material y maquinaria que va a poner a disposición de estas actuaciones en la provincia de Zamora", ha apreciado Jiménez.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez Blázquez, firman el encargo para la prestación del "Servicio de limpieza y actuaciones de desbroce sobre el interfaz urbano-forestal en los núcleos urbanos de la provincia de Zamora". / L.G. / LZA

Labor en coordinación con la institución provincial que supone una iniciativa pionera. "Zamora es la primera provincia en la que vamos a desarrollar este tipo de actuaciones en la comunidad autónoma", ha reseñado el director de Somacyl.

Descentralización de trabajadores de la Diputación

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha anunciado que se van a descentralizar los trabajadores creando cuatro nuevos centros de trabajo en Aliste, Sanabria, Tábara y Sayago que realizarán las funciones de maquinistas para las cuatro máquinas desbrozadoras.

"Cuatro trabajadores que tendrán su centro de trabajo será San Vitero, Sanabria, Tábara y Sayago, con lo cual a las ocho de la mañana tendrán que fichar en su centro de trabajo y a las tres tendrán que fichar en su centro de trabajo. Se van a multiplicar las horas de trabajo, ya no va a haber desplazamiento de los de los parques de Zamora. Su puesto de trabajo va a estar allí y van a ser más efectivos", ha destacado el dirigente-

Actuación que responde al plan de la Diputación de Zamora frente a los incendios. "Hemos sido una Diputación pionera, que hemos hecho un plan de choque importante. Plan que ha requerido tiempo para prepararlo, trabajo y recursos económicos, hoy lo tenemos todo", ha concluido.