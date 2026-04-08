Club La Opinión-El Correo de Zamora
El Club La Opinión-El Correo de Zamora regresa hoy con un concierto solidario de música militar en el Teatro Ramos Carrión
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora serán las destinatarias del dinero recaudado en el recital del Teatro Ramos Carrión
Solidaridad y música se vuelven a reunir en el regreso del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA tras el descanso de Semana Santa.
De nuevo, será la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y el Espacio quien se suba al escenario del Teatro Ramos Carrión para ofrecer este concierto de música militar.
En colaboración con la Subdelegación de Defensa de Zamora, el foro del periódico organiza una actuación cuya recaudación irá destinada este año a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora, que recibirán un donativo fruto del cariño y la generosidad de los asistentes, además de las entidades colaboradoras en este concierto.
Más de medio siglo en Zamora
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados llevan ya más de medio siglo en la ciudad. Llegaron en 1972 para hacerse cargo de la residencia de mayores Reina de la Paz, con lo que consolidaron su labor asistencial.
Con sede en León, la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y el Espacio conserva un legado centenario que conecta la tradición con la sociedad actual.
Sus actuaciones en el Ramos Carrión, a través del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se han vuelto ya una cita imprescindible para los amantes de la música en directo.
Acceso con invitación
Con necesaria invitación para disfrutar de este concierto, la cita es esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Ramos Carrión.
No es esta la única cita de la semana con el foro del periódico, puesto que un día después, el jueves 9, el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regresará a su lugar habitual, el paraninfo del Colegio Universitario, para la presentación literaria de la zamorana Tere Guerra Pino, quien con parálisis cerebral acaba de publicar su última novela, titulada "Amores diferentes".
Estará acompañada de su editor, Ramón Carnero, y Juan José Carbajo, párroco de Bermillo de Sayago.
- Semana Santa histórica en Zamora con más de 250.000 visitantes
- Mario Vaquerizo participará en la gala Talento Emprende de Zamora
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras la derrota ante Unionistas: 'Era injusto ir ganando en el minuto 80'
- Zamora, la segunda provincia de Castilla y León con mayor población reproductora de águila perdicera
- Dos plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela y otra del alfoz de Zamora reciben la declaración de impacto ambiental favorable
- Zamora necesita creérselo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- El Centro de las Ciudades Medievales de Zamora se transformará en un museo interactivo