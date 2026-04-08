El Club La Opinión-El Correo de Zamora regresa hoy con un concierto solidario de música militar en el Teatro Ramos Carrión

Solidaridad y música se vuelven a reunir en el regreso del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA tras el descanso de Semana Santa.

De nuevo, será la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y el Espacio quien se suba al escenario del Teatro Ramos Carrión para ofrecer este concierto de música militar.

En colaboración con la Subdelegación de Defensa de Zamora, el foro del periódico organiza una actuación cuya recaudación irá destinada este año a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora, que recibirán un donativo fruto del cariño y la generosidad de los asistentes, además de las entidades colaboradoras en este concierto.

Más de medio siglo en Zamora

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados llevan ya más de medio siglo en la ciudad. Llegaron en 1972 para hacerse cargo de la residencia de mayores Reina de la Paz, con lo que consolidaron su labor asistencial.

Con sede en León, la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y el Espacio conserva un legado centenario que conecta la tradición con la sociedad actual.

Sus actuaciones en el Ramos Carrión, a través del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se han vuelto ya una cita imprescindible para los amantes de la música en directo.

Acceso con invitación

Con necesaria invitación para disfrutar de este concierto, la cita es esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Ramos Carrión.

No es esta la única cita de la semana con el foro del periódico, puesto que un día después, el jueves 9, el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regresará a su lugar habitual, el paraninfo del Colegio Universitario, para la presentación literaria de la zamorana Tere Guerra Pino, quien con parálisis cerebral acaba de publicar su última novela, titulada "Amores diferentes".

Estará acompañada de su editor, Ramón Carnero, y Juan José Carbajo, párroco de Bermillo de Sayago.