Zamoranos orgullosos de ser mayores
AFA Zamora cierra una nueva edición de talleres que apuestan por el envejecimiento activo
La asociación de Amigos y Familiares de Alzheimer AFA Zamora ha clausurado la décimo quinta edición de su programa de envejecimiento activo “Orgullo de ser mayor”, una iniciativa enmarcada dentro de los talleres de vida activa del Ayuntamiento de Zamora que, un año más, “ha puesto el foco en el bienestar emocional, social y personal de las personas participantes”, aplauden desde AFA Zamora.
Esta edición ha supuesto un paso significativo en la evolución del programa, al duplicar por primera vez el número de grupos desarrollados en paralelo. “Este formato ha permitido ampliar el alcance de la iniciativa y llegar al doble de personas, manteniendo intacta la esencia y el planteamiento que han definido el proyecto desde sus inicios”, valoran.
Desde una perspectiva integral
A lo largo de las sesiones, se ha trabajado desde una perspectiva integral, favoreciendo espacios de reflexión, autoconocimiento y encuentro. “Un enfoque que no solo promueve la actividad, sino también la toma de conciencia sobre las propias capacidades, emociones y relaciones”, enumeran.
La sesión de cierre ha servido, además, como espacio para recoger las valoraciones de las personas participantes, quienes han puesto palabras a su experiencia en el programa. Entre ellas, destacan reflexiones como “descubres facetas de tu vida que estaban ocultas”, “te permite conocer tus capacidades y la riqueza de tus posibilidades”, “aprendes a ser más realista con las emociones”.
También han subrayado la importancia del componente social, destacando el valor de “conocer gente” y “conectar con todo el mundo”, así como “la alegría de conocerse más a uno mismo”.
Una oportunidad para seguir creciendo
Estas aportaciones reflejan el impacto del programa más allá de la actividad en sí, evidenciando cómo el envejecimiento activo puede convertirse en una “oportunidad para seguir creciendo, compartiendo y construyendo bienestar”.
Con esta decimoquinta edición, AFA Zamora reafirma su compromiso con la promoción de una vida activa y significativa, contribuyendo a generar espacios donde las personas puedan seguir desarrollándose, manteniendo su autonomía y fortaleciendo sus vínculos sociales.
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