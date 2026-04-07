Zamora se llena de teatro con grandes actrices: obras con Miriam Díaz Aroca, Zoe Murena, Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde

Las actrices protagonizan esta semana la agenda cultural de Zamora, con la oferta de unos teatros que vuelven a levantar el telón tras el descanso de Semana Santa.

En el caso del Ramos Carrión, "La casa del mar" traerá a la ciudad a Miriam Díaz Aroca y Zoe Murena, que disputan un pulso actoral intergeneracional con una historia en la que, en este caso, la más joven salva a la mayor, quien acaba de enviudar y ve cómo su mundo y sus planes de futuro se desmoronan.

La protagonista de «Dysphoria». | CEDIDA

Por su parte, el Teatro Principal retoma su programación con "Dysphoria", el jueves a las 20.30 horas, un monólogo en el que una madre se desnuda ante el público para confesar sus sentimientos al tener que aceptar la transexualidad de su hija, que, a partir de ahora, quiere llamarse Álex en vez de Alejandra.

Una escena de «Tres noches en Ítaca». | GERALDINE LELOUTRE

El sábado, a la misma hora, será el turno de la obra de teatro "Tres noches en Ítaca", que pondrá en escena a las actrices Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde, con una tragicomedia con tres hermanas, escrita por Alberto Conejero.

Concierto de piano

Completa la agenda cultural de esta semana de abril —también en el Principal— el concierto "Anábasis. Tiendas de nostalgia", descrito por su creador, el pianista zamorano Vicente Urones, como "un itinerario por las emociones y los recuerdos, un ejercicio de introspección, un retorno hacia nuestro interior".

Esta invitación musical se concreta para el viernes a las 20.30 horas.

El pianista zamorano Vicente Urones. | CEDIDA

Las entradas para todos estos espectáculos ya están a la venta en las taquillas y las páginas web de ambos teatros zamoranos.