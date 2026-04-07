Bambalinas
Zamora se llena de teatro con grandes actrices: obras con Miriam Díaz Aroca, Zoe Murena, Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde
Tres obras teatrales protagonizan la agenda cultural de esta semana en Zamora, con "La casa del mar" en el Ramos Carrión y "Dysphoria" y "Tres noches en Ítaca" en el Principal, todas historias protagonizadas por mujeres de la talla de Miriam Díaz Aroca, Marta Nieto o Cecilia Freire. Un concierto de Vicente Urones completa la oferta cultural zamorana.
Las actrices protagonizan esta semana la agenda cultural de Zamora, con la oferta de unos teatros que vuelven a levantar el telón tras el descanso de Semana Santa.
En el caso del Ramos Carrión, "La casa del mar" traerá a la ciudad a Miriam Díaz Aroca y Zoe Murena, que disputan un pulso actoral intergeneracional con una historia en la que, en este caso, la más joven salva a la mayor, quien acaba de enviudar y ve cómo su mundo y sus planes de futuro se desmoronan.
Por su parte, el Teatro Principal retoma su programación con "Dysphoria", el jueves a las 20.30 horas, un monólogo en el que una madre se desnuda ante el público para confesar sus sentimientos al tener que aceptar la transexualidad de su hija, que, a partir de ahora, quiere llamarse Álex en vez de Alejandra.
El sábado, a la misma hora, será el turno de la obra de teatro "Tres noches en Ítaca", que pondrá en escena a las actrices Cecilia Freire, Marta Nieto y Amaia Lizarralde, con una tragicomedia con tres hermanas, escrita por Alberto Conejero.
Concierto de piano
Completa la agenda cultural de esta semana de abril —también en el Principal— el concierto "Anábasis. Tiendas de nostalgia", descrito por su creador, el pianista zamorano Vicente Urones, como "un itinerario por las emociones y los recuerdos, un ejercicio de introspección, un retorno hacia nuestro interior".
Esta invitación musical se concreta para el viernes a las 20.30 horas.
Las entradas para todos estos espectáculos ya están a la venta en las taquillas y las páginas web de ambos teatros zamoranos.
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