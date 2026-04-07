Zamora encadena un nuevo mes en positivo con 18 autónomos más

Zamora ha cerrado marzo con un ligero crecimiento en el número de autónomos al sumar 18 afiliados más que en febrero. Dato que consolida la tendencia de mejora iniciada en el arranque de 2026, ofreciendo un escenario de estabilización progresiva del tejido productivo local. Incremento moderado que tiene aún más valor ante el panorama actual. "El crecimiento de autónomos resiste tras el primer mes del conflicto de Irán, que ha supuesto un incremento de los costes generales, sobre todo de los costes energéticos para las empresas y los autónomos", valora Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

Las mujeres han liderado la actividad emprendedora en Zamora durante el pasado mes con 19 autónomas más frente a un hombre que se dio de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Por sectores, destaca el comercio como el que mayor número de nuevos autónomos registró con 16 más; seguido de la construcción, que sumó 7 empresarios; y de las actividades del transporte y el almacenamiento, al que se afiliaron 4 nuevos trabajadores por cuenta propia.

Por contra, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca perdieron 5 autónomos, así como actividades financieras y relacionadas con la informática que también restaron afiliados, aunque en menor medida.

"Las empresas y los autónomos siguen manteniendo el crecimiento del empleo a pesar de las dificultades y de las trabas burocráticas, de la asfixia fiscal y del incremento de costes que se está produciendo", analiza el presidente de ATA.