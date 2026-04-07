La tarjeta Buscyl impulsa el transporte en Zamora: más de 115.000 viajes desde su implantación
La Junta de Castilla y León considera que la tarjeta Buscyl es un referente nacional en la gestión de servicios públicos, facilitando el acceso a estos y reforzando la cohesión territorial.
A.B.G.
El 31,7% de los zamoranos ha solicitado la tarjeta Buscyl, lo que corresponde a 52.481 tarjetas enviadas a la provincia.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en el municipio segoviano de Valverde del Majano en el acto de entrega de la tarjeta ‘Buscyl’ número 700.000, en el que ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico "por un modelo de transporte público colectivo, sostenible, gratuito y vertebrador del territorio, que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas en la Comunidad".
Durante su intervención, Mañueco ha señalado que los 700.000 usuarios de la tarjeta ‘Buscyl’ reflejan el amplio respaldo social a este modelo de transporte de viajeros, que permite el uso gratuito del autobús a los empadronados en Castilla y León en las 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas gestionadas por el Gobierno autonómico.
El sistema de transporte impulsado por la Junta ha superado ya los nueve millones de viajes gratuitos en la Comunidad, contribuyendo de forma directa al bienestar de los ciudadanos. En la provincia de Zamora, esta cifra se acerca a los 116.000 viajes gratuitos, con alrededor de 52.481 tarjetas emitidas.
Fernández Mañueco ha señalado que este modelo está generando múltiples efectos positivos, entre ellos "la mejora de la movilidad y el incremento de oportunidades para los ciudadanos; mayor facilidad en el acceso a los servicios públicos; ahorro económico para las familias en sus desplazamientos, especialmente relevante en un contexto de inflación; la reducción del número de vehículos en circulación, favoreciendo la sostenibilidad ambiental; y el refuerzo de la cohesión territorial en todas las provincias". Además, contribuye a incentivar el empadronamiento en Castilla y León y a fijar población en todo el territorio.
Refuerzo del transporte público en Castilla y León
El presidente de la Junta ha destacado que el Ejecutivo autonómico va a continuar impulsando el transporte público como una herramienta clave para la protección de las personas y la generación de oportunidades en todo el territorio.
En esta línea, la semana pasada aprobó un refuerzo de cinco millones de euros destinado, por un lado, a incrementar los viajes en aquellas rutas de ‘Buscyl’ con mayor intensidad de uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de autobús derivada del aumento del precio de los combustibles; y, por otro, a sufragar el incremento del coste del servicio por el encarecimiento de los carburantes.
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