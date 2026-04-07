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Ya se pueden solicitar las Becas Comedor del Ayuntamiento de Zamora

Dirigidas a familias con escasos recursos o que atraviesen una situación de necesidad

Comedor escolar

Comedor escolar / EUROPA PRESS - Archivo

Leticia Galende

El 28 de abril es la fecha tope para solicitar las Becas Comedor del Ayuntamiento de Zamora dirigidas a alumnos que cursen Educación Infantil, Primaria y Secundaria en centros escolares de la capital y que no disfruten de otro tipo de ayudas de similar naturaleza.

Línea de ayudas destinada a las familias con escasos recursos o que atraviesen una situación de necesidad para sufragar, en todo o en parte, el coste del comedor escolar de los hijos menores para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Los centros educativos adheridos a la convocatoria son: Divina Providencia, Corazón de María, Fundación Trilema, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Rocío, Santísima Trinidad y Medalla Milagrosa.

Los requisitos para acceder a estas ayudas son que toda la unidad familiar esté empadronada en el municipio de Zamora, tener un límite de ingresos de 21.000 euros y estar al corriente con las obligaciones tributarias con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Zamora. Los interesados pueden encontrar las solicitudes en la web del Ayuntamiento, en la sede electrónica y en la concejalía de Servicios Sociales.

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El consistorio dedica al conjunto de la subvención 145.000 euros para el curso académico 2026-2027.

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