Servicios y construcción, motor laboral que reduce el paro en Zamora en marzo más que la media autonómica y nacional

El tirón de la Semana Santa y su incidencia en el sector servicios en los últimos días del mes, la buena marcha de la construcción y la generación de empleo en la industria han hecho que marzo sea un buen mes desde el punto de vista laboral para Zamora. De hecho, en la provincia la reducción porcentual del paro respecto a febrero, del 1,69%, fue mayor tanto que la media autonómica de Castilla y León, que fue del 1,6%, como la media nacional, que se quedó en el 0,94%.

En términos absolutos, en las listas de desempleados había al finalizar marzo 145 personas menos en la provincia, con un total de 8.433 zamoranos inscritos como desempleados. Ese número supone además 466 menos que los parados que había en marzo de 2025, lo que supone un recorte interanual del 5,24%, según los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal. En marzo, en el sector servicios 74 zamoranos encontraron un empleo, al igual que lo hicieron 50 trabajadores de la construcción, 24 del sector industrial y dos del colectivo sin empleo anterior, mientras que en la agricultura hubo cinco parados más.

Más afiliados y más contratos

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, a último día del mes de marzo subió en 430 personas hasta situarse en los 61.938 afiliados en Zamora. Respecto al año pasado y al número de personas afiliadas a último día a la Seguridad Social aumentó en 1.003 es decir un 1,65% más que el año pasado.

En relación con la contratación se han realizado 3.766 contratos aumentando el número de relaciones contractuales intermensuales en Zamora más de un 31%. De ellos, 2,539 o el 67,42% son temporales mientras que casi el 33%, 1.227, son indefinidos. En este aspecto, "Zamora sigue por debajo de los datos autonómicos que se sitúan los indefinidos en el 38%, como nacionales con un 44%", según ha subrayado el sindicato CC OO. La organización sindical ha realizado una valoración positiva tanto de la evolución del desempleo como de la contratación en Zamora, algo que ha atribuido "en buena parte" a la Semana Santa, lo que demuestra que la provincia tiene "un tejido productivo dependiente de la estacionalidad y del turismo, siendo el sector servicios el motor de Zamora".

Récord de 22 millones

A nivel nacional, el mercado laboral ha marcado cifras récord en marzo, con 21.882.147 afiliados tras sumar 211.510 ocupados en un incremento histórico para un tercer mes del año, por el tirón de la hostelería, que sumó 79.701 trabajadores por la campaña de Semana Santa. "Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social", ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social X refiriéndose a los datos desestacionalizados y subrayando que "España tiene el mejor equipo", informa Efe. Aplicando ese ajuste estacional, en marzo se alcanzaron 22.010.532 ocupados, al aumentar en 80.274 empleados.