La receta electrónica llega desde hoy a todos los mutualistas de MUFACE en Zamora

A partir del 7 de abril, los 4067 mutualistas de opción concertada de Zamora dispondrán de receta electrónica cuando acudan a consulta médica, lo que implica la eliminación de trabas burocráticas y desplazamientos innecesarios para sus visados de recetas, los cuales se unen a los 2956 mutualistas de opción pública que ya disponían de este servicio. De esta manera, se completa este servicio para el total de los 7023 mutualistas existentes en la provincia de Zamora.

La primera dispensación a través de este sistema se ha realizado en una farmacia de Zamora. Al acto han acudido la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Dña. Carmen Lucila Fernández León; el director provincial de Muface, D. Jonatan de Ana Sastre, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Dña, Mª Teresa Ares Juan; el presidente del Colegio de Médicos D. Sebastián Martínez Fernández; el representante de Adeslas, D. Roberto Gonzalez Garcia, y el representante de ASISA, D. Benjamin Sanchez Prieto.

En nuestra provincia, un 53% de los mutualistas son jubilados y/o mayores de 65 años. Muchos de ellos viven en zonas rurales. El uso de la receta-e será progresivo y se alcanzarán resultados significativos a medio plazo. El proyecto sigue avanzando gracias a la colaboración de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, los Colegios Oficiales de Médicos y las entidades concertadas ASISA y ADESLAS, así como la inspección médica de nuestra comunidad. Es un trabajo de equipo.

MEJORAS QUE SUPONE

Es fácil de usar, permite control de gasto y uso de medicamentos, es seguro y protege los datos personales, es sostenible, beneficia al colectivo, a los médicos y farmacias y a SNS en su totalidad, así como facilita y agiliza la gestión de las oficinas de MUFACE.

ES FÁCIL Y EVITA DESPLAZAMIENTOS

El servicio es fácil de utilizar, no aumenta la brecha digital de personas mayores o que carecen de capacidades digitales, más bien al contrario. Solo con su tarjeta sanitaria, los y las mutualistas obtendrán sus prescripciones digitales. Para ello, solamente necesitan ir a su médico y activarla.

En cuanto al visado, se evita el papel y un doble desplazamiento o envíos por correo, así como la intermediación de funcionarios de atención. Se agiliza la gestión, muy importante para personas de medio rural La prescripción electrónica puede suponer que un paciente crónico no precise ir a su médico prescriptor más que una vez al año, evitando todos los desplazamientos inherentes a la receta en papel.

Para una persona que no vive en la capital, y recibe atención a través del convenio rural, será posible obtener prescripciones electrónicas de medicina concertada a través de los servicios de telemedicina que tienen ADESLAS y ASISA.

PERMITE CONTROL EXHAUSTIVO DE RACIONALIDAD DE USO DE LOS MEDICAMENTOS Y DE GASTO

Una de las preocupaciones de MUFACE es realizar un adecuado control a posteriori del gasto realizado en farmacia, así como conocer qué grado de racionalidad existe en el uso de medicamentos en el mutualismo, como parte integrante del SNS. Con la receta electrónica el control es mucho más fácil porque cada prescripción es plenamente trazable, acredita automáticamente qué medico la hizo y a qué paciente la recibió, y permite el tratamiento correcto de los datos contenidos en ellas de modo masivo, propiciando un control total que ahora es complejo, trabajoso e inseguro.

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD

La receta electrónica permite garantizar la protección de datos y la seguridad del proceso. Los procesos de receta en papel son más propicios para fraudes por suplantación de firma y prescripción, los cuales se evitan en este caso. Además, los datos de los y las mutualistas se tratan con total seguridad y confidencialidad.

MÉDICOS y FARMACIAS

Es fundamental también el papel de los médicos, los prescriptores, a los que la receta-e otorga un mayor control sobre el tratamiento farmacológico de sus pacientes al poder verificar qué medicación se ha prescrito antes, tener un historial farmacológico, quedando a su criterio el tiempo de prescripción (trimestral, semestral, anual...). También resulta clave el rol de las farmacias, que ejercerán su función con mayor rigor y seguridad mejorando ambos la calidad asistencial de los mutualistas.

SOSTENIBILIDAD

A medida que se implanta la RE en MUFACE va disminuyendo el gasto en papel (recetas y visados), además de envíos postales de talonarios, que suponen una partida importante en el presupuesto. El papel no solo es menos seguro, sino que supone gasto y uso de papel masivo. Con la RE también avanzamos en nuestra transformación verde. En suma, reducimos cargas para mutualistas y para funcionarios.