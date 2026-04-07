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El PSOE de Zamora promete seguir luchando por mejorar las frecuencias ferroviarias

La falta de trenes es uno de los problemas que lastran a Renfe, explica Antidio Fagúndez

Protesta contra la supresión de paradas de tren en Sanabria.

Protesta contra la supresión de paradas de tren en Sanabria. / Araceli Saavedra / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, aseguró que continuará trabajando para mejorar las frecuencias de tren tanto en Sanabria como para el resto de usuarios de la provincia, que continúan reivindicando estos trayectos.

Preguntado por el fiasco de Sanabria, donde se ha recuperado el tren madrugador pero ha desaparecido el de regreso a primera hora de la tarde, Fagúndez explicó que en realidad lo que Renfe ha hecho ha sido modificar el horario de un tren, ya que el que pasará ahora a primera hora es el mismo que circula a las dos de la tarde y que dejará de hacerlo.

"Más que perder el servicio lo que se ha hecho es cambiar el horario del tren. Era el tren que pasaba a mediodía, ahora por demanda de la ciudadanía se ha puesto a primera hora de la mañana y el problema que tiene Renfe es que no dispone de trenes. Estamos esperando a que Renfe tenga a su disposición más trenes para poder mejorar el servicio".

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Desde el Partido Socialista de Zamora y Castilla y León, aseguró Fagúndez, "vamos a seguir peleando por esa reivindicación, porque creemos que es necesaria para la comarca de Sanabria y para mejorar también las demandas de los usuarios del AVE que también nos transmiten sus necesidades"

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