El PSOE de Zamora apuesta por el continuismo en los candidatos para las elecciones municipales

David Gago en la capital, Patricia Martín en Benavente y Carlos Rodríguez en Toro. Son las apuestas del PSOE para encabezar las listas de las elecciones municipales en los principales ayuntamientos de la provincia, que cuentan ya con el plácet de las ejecutivas provincial y autonómica del partido.

Así lo acaban de señalar el secretario general socialista de Zamora, Antidio Fagúndez y el secretario de Organización autonómico, Daniel de la Rosa, mano derecha de Carlos Martínez en Castilla y León tras la reunión que han mantenido miembros de ambas ejecutivas en la sede de Ángel Nieto, dentro de la puesta en marcha del Plan de extensión de listas de la mentada formación política, que tras el verano se pone ya en modo elecciones municipales.

En el caso de la capital David Gago, actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y teniente de alcalde del gobierno de coalición con Izquierda Unida tendrá ocasión de encabezar la lista para la capital. Es cierto que en el caso del candidato municipal es preciso abrir un proceso de Primarias, tal y como marcan los estatutos, por lo que Gago sería ahora mismo un aspirante a candidato. Si bien si se analiza la actual dinámica de aguas tranquilas en la sede de Ángel Nieto y la labor de gobierno que están llevando a cabo los ediles socialistas y en particular el propio David Gago, con áreas de notable visibilidad ciudadana parece lógico pensar que no va a encontrar obstáculos entre la militancia para postularse como cabeza de cartel.

En Benavente la apuesta es Patricia Martín, actual vicesecretaria de Organización y procuradora regional. En este caso los estatutos del partido no marcan la necesidad de Primarias y en todo caso Martín es un valor en alza en una plaza en la que el PSOE fue la fuerza mayoritaria en las pasadas elecciones autonómicas, aunque fuera por estrecho margen.

En Toro la apuesta es el actual alcalde, Carlos Rodríguez, en una localidad donde los anteriores comicios estuvieron marcados por la escisión de los partidarios del exalcalde, Tomás de Bien, con los que podría haber algún tipo de confluencia.

Proceso avanzado

Fagúndez se jactó de que el Partido Socialista de Zamora es una de las organizaciones provinciales que más avanzado tiene el proceso de preparación de candidaturas para las elecciones municipales, con el fin de "tener a los mejores". Y dijo que ya tiene candidato el 90% de las localidades de más de mil habitantes, si bien no soltó prenda sobre nombres concretos.

Se da por seguro que repetirán los alcaldes en activo, como el incombustible José Fernández, en Puebla de Sanabria, pero no hay muchos más detalles, salvo la idea de que se llegará a conformar las 248 candidaturas con el fin de que "todo el ciudadano que quiera votar socialista pueda hacerlo", independientemente de su lugar de residencia.

De la Rosa defendió el buen hacer de los socialistas zamoranos en los pasados comicios autonómicos, ya que si bien los resultados no son óptimos, porque no se ganaron las elecciones, mantenerse por encima del 30% de voto y sostener el tercer procurador, pese a lo que vaticinaban muchas encuestas, supone que la campaña electoral ha sido exitosa.

Y se ha hecho además frente a un PP que recogió toda la cosecha de Ciudadanos y un Sumar-IU que se ha quedado con prácticamente todos los votos en su día tuvo Podemos, frente a lo ocurrido en el resto de la comunidad, con trasvase de votos de izquierda hacia el PSOE.

Con esta base, explicó el número 2 socialista autonómico, las posibilidades del PSOE de hacer un buen papel en las próximas elecciones municipales son grandes.

Los sillones de las Cortes

En clave autonómica, De la Rosa aseguró que el PSOE “no renuncia a nada” ante la conformación de las instituciones, como las Cortes de Castilla y León en un futuro próximo. El Partido Socialista, dijo, “no perderá ni un minuto” en la “guerra de sillones” que parecen mantener Mañueco y Pollán (líderes respectivamente de PP y Vox en la comunidad).

Aseguró que el PSOE que lidera Carlos Martínez está centrado en las iniciativas ya anunciadas y que se registrarán una vez estén constituidas las Cortes de Castilla y León. Es más, recordó que el PSOE ya ha iniciado reuniones provinciales con colectivos para consensuar con ellos esas propuestas en materia de extinción de incendios forestales, lucha contra la violencia de género e igualdad.

De la Rosa advirtió que Mañueco “se ha echado en brazos de Vox” desde el primer día y que fue decisión suya excluir a otros grupos, sobre el todo al PSOE. “Mañueco se ha metido él solo en un problema”. Y subrayó que las aparentes negociaciones mantenidas entre Mañueco y Pollán no servirán de nada, puesto que las decisiones se adoptarán en Madrid, entre Feijóo y Abascal.