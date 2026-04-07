La lluvia vuelve a Zamora tras la Semana Santa: ¿hasta cuándo durará la inestabilidad?

La Semana Santa de Zamora 2026 disfrutó de un tiempo inmejorable. Las temperaturas fueron agradables durante todos los días de Pasión, combinando mínimas frescas en las primeras horas del día con máximas de hasta 25 grados en las horas de mayor incidencia solar. En definitiva, una Semana Santa para recordar que dejó 250.000 visitantes en la ciudad.

Y parece que ha sido concluir la semana de Pasión en Zamora para que las lluvias hicieran acto de presencia. Ayer, lunes, todavía se pudo disfrutar de una jornada soleada con cielos despejados, pero hoy ya han aparecido las primeras precipitaciones, y se esperan más durante toda la semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de inestabilidad en los cielos los próximos días. Así como hoy, hasta las 24 horas, hay un 90 por ciento de probabilidad de precipitaciones, también se espera que llueva el miércoles y el sábado. Mañana hay entre 90 y 100 por ciento de probabilidad de que llueva hasta las 18 horas; y el sábado ahora mismo hay una previsión del 95 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

Esto se debe a la entrada de un nuevo frente que ha obligado a activar el aviso amarillo a la AEMET. En Zamora ahora mismo solo hay "peligro bajo" por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento; no se descarta granizo, añaden. El aviso se mantiene también para mañana, 8 de abril.

El resto de días se esperan despejados, con temperaturas altas que alcanzarán su cota máxima el viernes 10 de abril, con máximas de 29 grados. También se experimentarán variaciones fuertes en los mercurios, pasando de temperaturas veraniegas el jueves y el viernes a más propias de la primavera, como los 16 grados del miércoles 8, domingo 12 y lunes 13.

En definitiva, estos días siguiente a la Semana Santa serán de paraguas y abrigo en mano, con mucha variación meteorológica entre una jornada y otra, pero con temperaturas que se van alejando del frío invernal.