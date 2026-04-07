José Alfonso Herrero, director de planta de Freigel en Zamora: "Para Freigel es importante dinamizar el entorno"

El Teatro Elvira Fernández acoge mañana una nueva edición de «La Zamora que funciona», con el apoyo de Freigel, Diputación Provincial, Quesos El Pastor, Caja Rural de Zamora y Universidad de Salamanca, junto a la colaboración de Veolia, en un evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

¿Qué ofrece una empresa como Freigel a los jóvenes zamoranos?

Yo diría que un posible proyecto profesional. Es importante que los jóvenes conozcan todas las posibilidades que tienen, tanto en Freigel como en el resto de empresas de Zamora, que las hay y son muchas.

¿Es necesario tener unos estudios superiores para optar a alguno de los puestos que se ofertan o también hay cabida para jóvenes formados en FP u otras especialidades?

Actualmente, tenemos una plantilla de más de 300 colaboradores, directos e indirectos, compuesta por áreas de gestión, técnicas y operativas, las cuales, estructuralmente con todos sus departamentos, forman la composición de la fábrica. En ella, dentro de los puestos de trabajo que se ofrecen en la compañía, hay espacio para personas que tengan diferentes niveles de estudios, en donde destacan los operarios de manipulación, carretilleros, personal técnico y especializado, así como posiciones directivas.

¿Qué mensaje quiere transmitir en su intervención en el evento "La Zamora que funciona"?

Un mensaje de futuro, en el que puedan ver, cuando finalicen sus estudios, distintas posibilidades dentro de una empresa en donde puedan tener un desarrollo y crecimiento conjunto.

José Alfonso Herrero. / Cedida

¿Qué papel juega una firma como Freigel en la economía de una provincia como Zamora?

Más que un papel en concreto, lo que tratamos es, paralelamente a nuestra actividad, el contribuir al desarrollo de la sociedad. Para nuestra compañía, es importante la dinamización y apuesta por el entorno en el que nos encontramos. Y en esto incluimos desde trabajar con proveedores de materia prima, hasta tener colaboradores y empresas que nos realizan diferentes servicios.

¿Cree que cada vez los jóvenes se dan más cuenta de que es posible desarrollar su carrera profesional y su vida familiar en lugares más pequeños, como Zamora?

Los jóvenes en su desarrollo profesional, es necesario que vayan pasando por distintas etapas y, en ellas, vivan diferentes experiencias. Dentro de estas etapas, estoy convencido que una de ellas puede estar asociada a realizar un proyecto de vida en Zamora.

En su caso concreto, ¿cómo fue su experiencia profesional hasta llegar al puesto que ocupa hoy?

Mi experiencia profesional ha estado marcada por distintas etapas, siempre vinculadas a un entorno de gestión e industrial y donde, en todas ellas, ha habido un denominador común el cual siempre recomiendo, que son las ganas de seguir aprendiendo y formándose, para crecer conjuntamente con el equipo, los colaboradores y, con ello, con la compañía.

¿Qué opina de estos eventos como "La Zamora que funciona" para mostrar a los jóvenes las empresas y posibilidad que se ofrecen en la provincia?

Sinceramente, creo que este tipo de eventos y con esta tipología de formato, son necesarios, ya que, entre otros, permiten dar a conocer, desde distintas perspectivas basadas en ejemplos reales, las diferentes oportunidades que existen en la provincia y en donde, a su vez, van dirigidos a un público que, en unos años, será el futuro de nuestra sociedad.