Guarido pone fecha a la apertura de la calle trasera de la Catedral de Zamora

Las obras de la calle peatonal que se abrirá en la parte trasera de la Catedral de Zamora comenzaron en el mes de agosto de 2025. Un proyecto para unificar los jardines de Baltasar Lobo del entorno del Castillo con el entorno del Palacio Episcopal y la denominada Puerta del Obispo, y que está a punto de ser terminado.

La idea inicial era que las obras se hubieran iniciado antes, con la perspectiva de estar listas al inicio de la muestra de Las Edades del Hombre, allá por el mes de octubre. Después, se preveía que la obra estuviera terminada antes de la Semana Santa, pero finalmente será a final de este mes de abril cuando la calle se abra definitivamente al público.

Así lo ha asegurado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en su perfil de Facebook: "A finales de mes quedará rematada. Una calle nueva con imágenes inéditas de la Catedral. Una magnífica colaboración entre el Obispado y el Ayuntamiento", ha explicado de forma escueta, acompañando la publicación con imágenes del estado actual de las obras.

La nueva vía permitirá recorrer todo el perímetro de la Catedral desde el exterior. En lo que respecta a los materiales que se han utilizado en la pavimentación, permitirán que la nueva calle mantenga la misma estética que el resto de calles del casco antiguo.